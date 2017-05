Trump revoluciona Twitter 'inventando' la palabra «covfefe»

Manejar personalmente el perfil personal de Twitter, en el caso de ser una personalidad mundialmente conocida y con tanta repercusión y exposición mediática, tiene sus riesgos. El último tuit del presidente Donald Trump, en el que el mandatario 'inventó' «covfefe», una palabra nueva o más bien una errata, ha enloquecido a miles y miles de usuarios.

Solo unas pocas horas después de conocer que el jefe de prensa de Trump no seguirá en el cargo, el presidente escribió a medianoche: «Despite the constant negative press covfefe» –A pesar de la constante «covfefe» negativa de la prensa–.

Aparentemente, después, apagó las luces y se echó a dormir. Solo así es posible entender que esta publicación incompleta haya permanecido unas seis horas en el aire, desatando tantas burlas a un lado y al otro del Atlántico, incluso después de que la borrara.

Como era de esperar, el «covfefe» de Trump generó una alud de comentarios, especulaciones en tono humorístico sobre lo que trataba de decir y otro tipo de bromas.

There are three things all wise men covfefe