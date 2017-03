Una niña 'roba' el solideo al Papa Francisco y el vídeo se hace viral

Una niña 'robó' este miércoles 22 de marzo al Papa Francisco su solideo, el casquete de seda u otra tela ligera que usan los obispos, cardenales y el Papa para cubrirse la coronilla, durante la audiencia general en el Vaticano. El vídeo que capta este momento, publicado en Twitter por el padrino de la menor, ha recibido en un día más de 36.000 'me gusta' y 16.000 retuits.

La anécdota se produjo este miércoles en la Plaza de San Pedro del Vaticano cuando el Pontífice se acercó a saludar a los fieles participantes en la tradicional audiencia general. El Papa se acercó a saludar a una niña y mientras le daba un beso en la mejilla, esta le quitó el solideo.

En el vídeo se observa cómo el Papa Francisco reacciona con una carcajada mientras la pequeña le devuelve el casquete. Tras volver a colocarse el solideo sobre la coronilla, el Pontífice continuó saludando a los presentes.

El padrino de la menor, que en Twitter se identifica bajo el nombre Mountain Butorac y se define como «católico y blogger, viviendo al lado del Vaticano», publicó el vídeo junto al texto: «Llevé a mi ahijada a conocer al Papa. ¡Y le robó el sombrero!».

Took my Goddaughter to meet the pope. She stole his hat! pic.twitter.com/SdSorop3uN