Rivera acusa a TV3 de «propaganda independentista» en un tenso rifirrafe con una presentadora

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha protagonizado hoy un rifirrafe con la presentadora del programa «El Matins» de TV3 durante una entrevista en directo en la que ha acusado a la cadena pública catalana de «manipular», «mentir» y «ser un aparato de propaganda independentista».

El encontronazo ha comenzado después de que la presentadora del programa, Lídia Heredia, preguntara a Rivera si ella o cualquier trabajador de TV3 «puede ir con seguridad a una manifestación convocada» por Ciudadanos, en referencia a la reciente agresión a un cámara de Telemadrid confundido con un operador la cadena catalana en una manifestación convocada a finales de agosto para condenar otra agresión a una mujer por quitar lazos amarillos.

La entrevista ha ido subiendo de tono y Rivera ha afirmado: «Ustedes mienten. No tengo tiempo para explicar todas las mentiras que han dicho en TV3. Ustedes son un aparato de propaganda separatista».

La presentadora le ha preguntado si estaba diciendo que ella hacía «propaganda cada día» en su programa, a lo que Rivera ha respondido: «Cada día, sí. La línea editorial de esta casa la pagamos todos. Esta casa se ha convertido en un aparato separatista».

«Yo quiero que TV3 vuelva a ser de todos los catalanes, que la pagamos todos, no la paga solo el señor Torra. En esta casa se ha insultado a la oposición; el señor Toni Soler (colaborador de TV3) ha insultado a la señora Arrimadas por ser de origen andaluz; esta casa consideró que una manifestación de un millón de personas, de catalanes constitucionalistas, era de extrema derecha», ha dicho.

También ha reprochado a la presentadora que no le hiciera ninguna pregunta sobre lo que ha vuelto a calificar de «golpe de estado» del 6 y 7 de septiembre en el Parlament, en referencia a la aprobación de las llamadas leyes de desconexión. «Yo vengo a esta casa un año después del golpe de estado y no me pregunta nada sobre esto», ha lamentado Albert Rivera.

El rifirrafe está teniendo numerosas repercusiones en las redes sociales y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha publicado un tuit en el que critica al líder de ciudadanos. «Es comprensible que quien tiene como modelo de verdad y rigor la prensa española de los grandes grupos de comunicación, que lo enjabona para almorzar, comer y cenar, piense que TV3 miente», ha escrito Puigdemont.

És comprensible que qui té com a model de veritat i rigor la premsa espanyola dels grans grups de comunicació, que l'ensabonen per esmorzar, dinar i sopar, pensi que TV3 menteix. — Carles Puigdemont ???? (@KRLS) 7 de septiembre de 2018

Rivera le ha respondido también en Twitter: «señor Puigdemont, deje de hacer de comentarista y preséntese inmediatamente en los juzgados para responder de su procesamiento por malversación de fondos públicos y rebelión».

Señor Puigdemont, deje de hacer de comentarista y preséntese inmediatamente en los juzgados para responder de su procesamiento por malversación de fondos públicos y rebelión. https://t.co/xrGDuupw2N — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 7 de septiembre de 2018

Y en un tuit posterior ha insistido: «Los nacionalistas han convertido TV3 en un aparato de propaganda separatista, así de claro».