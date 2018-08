La familia Franco se hará cargo del cuerpo

Francis Franco, nieto de Francisco Franco, ha afirmado que la familia se hará cargo del cuerpo de su abuelo si es exhumado del Valle de los Caídos y ha descartado que vaya a ser enterrado en El Pardo, donde fue enterrada su abuela Carmen Polo, por motivos de seguridad.

En una entrevista publicada por el diario La Razón, Francis Franco asegura que cree que el Gobierno va a realizar la exhumación «por las malas, y ya veremos si saltándose la legalidad».

A la pregunta de si la familia recurrirá el proceso administrativo para proceder a la retirada del cadáver contemplado en el real decreto que permitirá exhumar al dictador, Francis Franco argumenta que «gastar dinero en contra de un Gobierno es perder el tiempo porque si lo hacen y lo exhuman sería un brindis al sol».

La familia, agrega, dará una respuesta «colegiada» con las «alegaciones oportunas» una vez el órgano instructor del proceso abra el plazo de 15 días para que los interesados puedan personarse y presentar las alegaciones, así como a comunicar el destino que deseen para los restos mortales de Franco.

A este respecto, descarta que el cadáver de Franco pueda ser enterrado junto a su mujer, Carmen Polo, en El Pardo: «Donde ella está enterrada no hay seguridad, no puede estar allí enterrado mi abuelo. Hoy en día no se contempla».

Francis Franco no cree que «ni el Gobierno ni el 90 % de los españoles vea urgencia» en la exhumación y reclama al Ejecutivo que, si cree tener razón, lo haga «con luz y taquígrafos».

También explica que la familia remitió una carta a la comunidad religiosa que gestiona la basílica del Valle de los Caídos para comunicar que no autorizaban la exhumación.