PP y Ciudadanos no apoyarán el decreto de la exhumación de Franco

El PP y Ciudadanos no van a apoyar en el Congreso el decreto ley que aprobará este viernes el Gobierno para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, ya que creen que no es urgente, aunque su voto no es necesario para que salga adelante si cuenta con el del resto de los grupos parlamentarios.

Los populares ya han anunciado que lo recurrirán al Tribunal Constitucional porque el decreto ley está reservado solo para cuestiones de urgente necesidad, mientras que en este caso se intenta «reabrir lo que el consenso constitucional cerró hace 40 años», según ha dicho a Efe el secretario general del partido, Teodoro García.

García Egea ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de pretender «revertir» los decisiones de la Transición y le ha pedido que no alimente «viejos debates» que retrotraen «a la España en blanco y negro del enfrentamiento y la confrontación» solo para mantener su fragilidad parlamentaria y contentar a sus socios.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, también ha asegurado hoy que no apoyará la convalidación del citado decreto y su voto será la abstención si, como todo parece apuntar, la propuesta del Gobierno sólo es para exhumar a Franco y por decreto ley «como si fuera una urgencia», lo que no ven justificado «después de 40 años».

Fuentes del partido han explicado que aún no conocen el texto definitivo, pero han precisado que si no es un proyecto para todo el conjunto del Valle de los Caídos como monumento a la reconciliación, incluida la exhumación de Franco, no votarán a favor.

Tras conocer esta postura de Ciudadanos, la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha acusado a Rivera de «perder el norte» tras haber perdido «hace mucho» el centro, aunque se ha mostrado convencida de que, de todas maneras, el decreto conseguirá la mayoría necesaria para ser convalidado.

En declaraciones en Almería, Lastra ha preguntado por este «cambio de posición» de Ciudadanos, que el 11 de mayo del año pasado apoyó una proposición no de ley en el Congreso para exhumar a Franco, y ha acusado al partido de escorarse cada vez más a la derecha en una «lucha fratricida» con el PP por ocupar este espacio.

Lastra aún espera que Ciudadanos «recapacite» y ha mostrado su convencimiento de que habrá suficiente apoyo en el Congreso porque «no tendría sentido» que los grupos que apoyaron la iniciativa de mayo de 2017, en el mismo sentido, ahora se «enmendaran a sí mismos».

Sobre las exigencias de ERC de declarar la nulidad de los juicios franquistas, Lastra ha recordado que esta posición es compartida por el PSOE y la incluyó en su reforma de la ley de memoria histórica, por lo que hay «plena sintonía» en esta cuestión.

Podemos ya ha confirmado que apoyará el decreto en el Congreso si bien ha pedido que se piense «en todas esas familias que también están esperando algún tipo de reparación», en palabras del secretario general del grupo parlamentario de Unidos Podemos, Txema Guijarro.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, también ha anunciado hoy el apoyo de su grupo porque «ya era hora» de tomar esta medida.

«La podía haber hecho Zapatero en su momento, pero no se quiso. Me alegro de que ahora el Gobierno afronte el tema con valentía y lo vaya a llevar adelante. Creo que va tener mayoría en el Congreso, aunque se opusieran PP y Ciudadanos», ha augurado Esteban.

Por su parte, el municipio de Sada ha pedido que el trámite para la exhumación de Franco se incluya la devolución del Pazo de Meirás, cuya propiedad ostenta la familia del dictador, porque según su alcalde, Benito Portela, ya es momento de retirar también «a sus herederos» de la residencia por «higiene democrática».