El PNV apoya la moción de censura contra Mariano Rajoy

El PNV ha decidido apoyar la moción de censura contra Mariano Rajoy. El portavoz de la formación en el Congreso, Aitor Esteban, lo ha confirmado durante su intervención en la Cámara Bajada pasadas las 17.00 hores.

El diputado nacionalista evitó este jueves por la mañana anticipar su voto ante los medios de comunicación. «Intentaré que estén atentos a mi discurso», teniendo en vilo a la opinión pública, aunque se había filtrado que apoyarían la iniciativa socialista.

La decisión la ha tomado la Ejecutiva del PNV, que se ha reunido durante la mañana en Vitoria.

Al parecer, el anuncio de Pedro Sánchez de que mantendrá los presupuestos aprobados por el Congreso, ha motivado el voto afirmativo de los nacionalistas vascos. Se da la circunstancia, además, que Mariano Rajoy no se encuentra en el Congreso durante esta fase del debate, y algunas voces no descartan que acabe dimitiendo.

Esteban ha insistido en su intervención que, a pesar de que la moción de censura salga adelante, es más importante aún que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, ahora en trámite en la Cámara Alta.

El portavoz del PNV ha augurado una situación complicada para Pedro Sánchez si consigue sacar adelante la moción de censura, con varios flancos abiertos con Podemos, Ciudadanos y un PP «enrabietado».

Como principales motivos, Esteban ha argumentado que votar 'no' no contribuiría a dar más estabilidad a un Gobierno «acosado por ciudadanos» y que solo provocaría una avalancha de mociones, una detrás de otra.

Caras largar en la bancada del PP

El apoyo de la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy ha llenado la bancada popular de caras largas y gestos apesadumbrados entre los diputados del PP, que defienden que el presidente no quiera dimitir y aseguran que respaldarán cualquier decisión que tome.

Rajoy, que salió del Congreso cuando se interrumpió el debate de la moción de censura para un receso, no ha vuelto a la Cámara Baja y según fuentes populares previsiblemente no regresará para participar en el debate y que ya no vuelva hasta la votación de este viernes.

Algunos diputados han admitido a los medios su tristeza y han considerado muy injusto que la Presidencia de Rajoy acabe de esta forma, tras un debate en el que, han considerado, su líder ha sido muy superior al socialista Pedro Sánchez.

Pero también han lamentado este final del Gobierno de Rajoy tras más de seis años de gestión en los que, han recalcado, la economía se ha recuperado y se ha logrado una creación sostenida de empleo.

Todos los consultados han coincidido en defender que Mariano Rajoy no dimita porque eso supondría, ha dicho una parlamentaria «asumir culpas».

Además, como recuerdan, una dimisión podría no servir para nada porque tras ella se abre un nuevo periodo de consultas y se propone un candidato a la investidura que difícilmente podría ser del PP por no contar con los apoyos suficientes.

No contemplan los populares la posibilidad de que su líder dimita como presidente del Gobierno, pero si de aquí a la votación de mañana cambia de opinión y decide hacerlo aseguran que le respaldarán.