Un diputado de ERC pide perdón por elegir como consellera «a la que tenga las tetas más gordas»

El diputado de ERC y exsecretario general de Hacienda Lluís Salvadó ha pedido perdón este viernes tras haber apostado por elegir como consellera de Enseñanza «a la que tenga las tetas más gordas», y ha anunciado que denunciará la filtración de la conversación.

En un apunte en Twitter, ha detallado que la conversación no es «en absoluto apropiada» y por ello pide disculpas.



También explica que la conversación filtrada tuvo lugar en julio del año pasado y que no es con el también diputado de ERC Josep Maria Jové con quién habla: no dice quién es su interlocutor y se limita a explicar que es «un amigo».

Lamenta que «es la enésima conversación con familiares y amigos filtrada por la policía que nada tiene que ver con la causa» del proceso soberanista por la cual está siendo investigado. Por ello, concreta que presentará «una denuncia para proteger la intimidad de terceras personas».

Conversa en absolut apropiada. Disculpes d’entrada i sortida. No és amb en Jové, és amb un amic al mes de juliol. És l’enèssima conversa amb familiars i amics filtrada per la policia que res té a veure amb la causa. Presentem denuncia per protegir intimitat de terceres persones https://t.co/09kJR8jvi6 — Lluís Salvadó (@LlSalvado) 9 de marzo de 2018

La conversación telefónica con comentarios machistas ha desatado una ola de críticas en las redes sociales y ha irritado incluso a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

La conversación, desvelada por Antena 3, ha provocado un aluvión de comentarios en Twitter críticos con Salvadó, incluidos los de la propia secretaria general de ERC, Marta Rovira, que ha calificado las palabras de su compañero de partido de «inapropiadas» y ha dejado claro que «no se corresponden con el ideario de Esquerra».

«Trabajamos para construir una sociedad con igualdad efectiva. ERC aplica el Plan de Igualdad, ha hecho unas listas electorales cremallera cien por cien y nos comprometemos con la paridad en el nuevo Govern», ha añadido.

En su conversación, que fue intervenida el pasado mes de julio por orden del juez que investiga los preparativos del referéndum, Salvadó comenta con Josep Caparrós, alcalde de Sant Carles de la Ràpita (Barcelona), los problemas del Govern para designar a una consellera de Educación y ambos acaban bromeando sobre lo difícil que es encontrar a mujeres que ocupen puestos de responsabilidad.

«Buscan en el mercado de invierno a una rumana independiente para hacerla consellera de Educación», afirma Salvadó a su interlocutor, que bromea: «¿La mujer de Puigdemont no es rumana? Supongo que ella se pondrá», según la conversación intervenida, que ha hecho pública hoy el programa «Espejo Público» de Antena 3.

«Están buscando una rumana, la mujer de Puigdemont o una brasileña, que son resultonas», prosigue Salvadó, que también se mofa de que esa misma mañana en el Govern se había planteado «repescar a Rigau», en referencia a la exconsellera de Enseñanza en el gobierno de Artur Mas y condenada por inhabilitación por su papel en el 9N.

El exsecretario de Hacienda apunta en su conversación con Caparrós «es que encontrar mujeres....», insinuación que su interlocutor remata: «Encontrar mujeres es misión imposible, es más fácil inaugurar un auditorio que encontrar mujeres».

«Porque mira, coges a la que tiene las tetas más grandes y ya está, se lo das y te quedas tan ancho», apostilla Salvadó a Caparrós, mientras ambos prorrumpen en carcajadas.

La conversación intervenida tuvo lugar el pasado mes de julio, cuando dimitió de consellera de Enseñanza Meritxell Ruiz, quien fue relevada en el cargo por Clara Ponsatí, que forma parte del grupo de consellers que decidió marcharse a Bruselas tras el 27S junto al expresidente catalán Carles Puigdemont.

Salvadó ha suscrito el mensaje de Rovira, lo ha retuiteado y ha pedido «disculpas de entrada y de salida» por una «conversación en absoluto apropiada», que mantuvo con un amigo y que tuvo lugar en julio. Tras criticar la «enésima conversación con familiares y amigos filtrada por la policía que nada tiene que ver con la causa» judicial que le afecta, Salvadó ha anunciado que presentará una denuncia para «proteger la intimidad de terceras persones».

Unas acciones legales que también ha anunciado en Twitter Marta Rovira, que ha criticado «el uso político premeditado» que, a su juicio, hace el Gobierno de esas «filtraciones» con el objetivo de «ir en contra de una opción política concreta».

También la portavoz del grupo parlamentario del PSC-Units en materia de Igualdad, Beatriz Silva, ha salido al paso de los «intolerables» comentarios de Salvadó, filtrados al día siguiente de las movilizaciones feministas con motivo del 8 de marzo.



«No hace falta pedir la renuncia a Salvadó, él mismo debe reconocer que, después de que se conozca cuál es su consideración hacia las mujeres, no está facultado para representar al conjunto de la sociedad como diputado en el Parlament, ha afirmado Silva en un comunicado.



En Twitter, la exdiputada de la CUP Mireia Boya ha publicado una crítica velada a Salvadó: «Solo cerebros pequeños piden pechos grandes para ocupar puestos de poder. Lamentable. Una República Feminista es necesidad, no deseo».

En la misma red social, el presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha reprochado a Salvadó que su criterio para elegir mujeres para cargos del Govern sea que «tengan las tetas gordas» y ha reclamado su dimisión como diputado.