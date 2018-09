Pablo Iglesias no ve «sensata» la candidatura de Valls porque «no es de Barcelona»

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que la candidatura del ex primer ministro de Francia Manuel Valls a la Alcaldía de Barcelona por Ciudadanos para las elecciones municipales de 2019 es «un poco extraña», porque no es ahí y no conoce la ciudad. Además, ha afirmado que en Francia «está muy mal visto».

«Creo que no es muy sensato presentar a alguien que no es de Barcelona como alcalde Barcelona, alguien que no conoce la ciudad. Pero es una decisión legítima de Ciudadanos. Ellos verán», ha manifestado en una entrevista en la Cadena Ser.

En esta línea, Iglesias ha asegurado que el mensaje en Twitter en catalán y en castellano con el que Valls anunció que se presentaría a la Alcaldía de la ciudad condal le recordó «a algunos extranjeros cuando dicen: I'm from here. I love paella'». «Es un poco extraña la candidatura de Valls», ha apostillado.

Además, ha señalado que Valls «es un tipo que no va a la Asamblea francesa, a pesar de cobrar un sueldo allí», y que es alguien «que está muy mal visto en Francia.