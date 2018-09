Aznar a Iglesias: «Me parece un peligro para las libertades y la democracia»

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha mostrado este martes su animadversión por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de quien ha dicho que le parece «un peligro para las libertades y la democracia» y no le impresiona su «populismo».

Aznar, que ha comparecido ante la comisión parlamentaria que investiga la supuesta financiación irregular del PP, ha mantenido un agrio intercambio de declaraciones con el líder Podemos.

«Mi simpatía por usted es perfectamente descriptible: me parece un peligro para las libertades y la democracia en España y lo demuestra todos los días», le ha dicho después de que Iglesias haya puesto en duda que no conociera al empresario Francisco Correa cuando, según ha añadido, éste pagó gastos de la boda de la hija de Aznar.

En opinión del exjefe del Ejecutivo, Iglesias no es «ni un señor fiable ni un señor que respete la verdad» y le ha asegurado que su populismo no le impresiona «ni mucho ni poco». «No me impresiona», ha recalcado.

Le ha criticado que se haya metido en «asuntos personales», como la boda de su hija, y le ha deseado que sus dificultades en el terreno familiar se resuelvan de la mejor forma posible.

«Sé que usted, familiarmente, ha pasado por unos momentos muy difíciles y le deseo todo lo mejor, que pueda superar para bien todos estos momentos», ha afirmado.

«Yo también le deseo en lo personal lo mejor para usted», le ha contestado Iglesias, para quien la comparecencia de hoy ante la comisión de investigación ha demostrado que Aznar es «el máximo responsable político de la corrupción del PP».

Iglesias le ha recordado en varias ocasiones la obligación de los comparecientes de decir la verdad, a lo que el expresidente del Gobierno ha respondido que al líder de Podemos no le importa «nada» la verdad.

«Ha dicho que el señor Zaplana está condenado por delitos de blanqueo. Eso es mentira», le ha espetado Aznar, que le ha pedido que «ya que quiere ser una persona respetable tenga el mínimo respeto por las cosas y por las personas».