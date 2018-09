Sánchez no descarta un adelanto electoral si el Gobierno deja de tener apoyos en el Parlamento

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya no habla de agotar la legislatura en 2020 y no descarta adelantar las generales en caso de que «prime el conflicto y no el acuerdo» en su relación con el resto de las fuerzas políticas.

De esta manera ha vinculado la duración de la legislatura a la capacidad del Ejecutivo de sacar adelante iniciativas en el Parlamento con el apoyo de otros partidos, dado que el PSOE cuenta sólo con 84 diputados.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Sánchez ni siquiera ha descartado que pueda haber un adelanto de las generales a este mismo año. «Atarnos los dedos, los justos», ha respondido, si bien ha precisado que en la actualidad «no hay una mayoría parlamentaria que quiera elecciones», sino todo lo contrario.

Preguntado por su cambio de parecer respecto a la convocatoria electoral --en la moción defendió convocar en cuanto se lograse cierta estabilidad en el país y se hubieran atendido las necesidades sociales más urgentes-- Sánchez ha señalado que si ofreció convocar pronto los comicios fue porque estaba tendiendo la mano a Ciudadanos, que finalmente votó en contra de la moción.

Sin embargo, los partidos que le apoyaron en la moción, entre ellos Unidos Podemos y PNV, prefieren que la legislatura dure. En cualquier caso, Sánchez ha señalado que su Gobierno «durará lo que dure la acción» del Ejecutivo, es decir, «en el momento en que prime el conflicto y no el acuerdo» con el resto de formaciones políticas «el Gobierno tendrá que convocar elecciones».