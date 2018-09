Expectación por la aparición de un cachalote en Madrid

Los viandantes no daban crédito. Aquellos que este viernes por la mañana han pasado por el puente de Segovia, en Madrid Río, han comprobado como en el estanque cercano se hallaba lo que parece ser un cachalote varado. Un gran mamífero marino a muchos kilómetros del mar, rodeado de personal con batas blancas.

La zona estaba acordonada y se ha llenado de curiosos. El propio Ayuntamiento de Madrid prometía dar más detalles del sorprendente 'hallazgo'.

He salido a correr esta mañana por Madrid Río y a la altura del Puente de Segovia me he encontrado esto ????

Está acordonado, gente con batas blancas de un lado a otro alrededor de algo...

¡¿¿Alguien sabe qué pasa??!

#uncachaloteenMadrid pic.twitter.com/2w3y0hYunM