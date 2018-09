El PP confirma que Casado solo enseñará sus trabajos de máster si se lo pide la Justicia

La dirección nacional del PP ha confirmado este jueves que el líder de su partido, Pablo Casado, solo entregará sus trabajos sobre el máster de Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) si se lo pide la Justicia, dado que no hay «ninguna obligación» de hacerlos públicos y este asunto está ahora en el ámbito judicial, han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

En 'Génova' consideran que la estrategia del Gobierno y del PSOE accediendo a hacer pública este viernes la tesis doctoral del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, solo busca poner en el foco político y mediático a Casado, de forma que éste se vea forzado también a exhibir los cuatro trabajos que le permitieron obtener el título del máster que realizó entre 2008-2009.

Sin embargo, la dirección nacional del PP subraya que el líder del PP ha dado «todas las explicaciones», ha actuado con «absoluta transparencia» y, sobre todo, no tiene «ninguna obligación» de hacer públicos esos trabajos. Según el PP, «no se puede comparar» una tesis doctoral, que es un «honor académico», con los trabajos para aprobar las asignaturas de un máster.

HA DADO EXPLICACIONES

Además, el PP hace hincapié en el ejercicio de transparencia que ha realizado Casado desde el primer momento. El pasado abril, en un encuentro con periodistas, Casado exhibió sus cuatro trabajos pero los medios de comunicación no pudieron acceder a su contenido. También explicó entonces que su máster --en el que le convalidaron 18 de 22 asignaturas-- se regía por la legislación anterior a la del plan Bolonia y, en ese marco, no era necesario presentar un Trabajo Fin de Máster (TFM).

En el escenario actual, 'Génova' ha confirmado que Casado solo presentará sus trabajos si se lo piden en sede judicial. «No van a estar los trabajos de Pablo Casado antes en la calle que delante de un juez, que es el que puede pedírselos», han señalado fuentes del partido.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha reiterado este jueves que Casado ha hecho un ejercicio de transparencia que «no ha hecho nadie» y ha añadido que ahora están en el plano judicial y, por lo tanto, «se van a atender ahí todas las peticiones». «Y como el ejercicio de transparencia ya está hecho, no tiene sentido que sigamos insistiendo en ello. Es un tema que al final quedará en nada», ha manifestado.

CASADO ENVÍA UN ESCRITO AL SUPREMO

Por lo pronto, el presidente del PP ha presentado un informe de 28 páginas ante el Tribunal Supremo defendiendo su inocencia, según han confirmado a Europa Press fuentes de la formación. Ese escrito, que ha remitido con carácter voluntario, ha sido remitido a la Fiscalía.

El Tribunal Supremo deberá decidir en las próximas semanas si imputa o no a Casado por este caso, una circunstancia que en su entorno confían que no se produzca. La juez que inició la causa, Carmen Rodríguez-Medel, apuntó indicios de delito en la exposición razonada que envió al alto tribunal a primeros de agosto al sospechar que el líder del PP pudo conseguir el título como «regalo o prebenda».

Por lo pronto, este jueves el Supremo ya ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre si debe abrir causa al presidente del PP por los supuestos delitos prevaricación y cohecho impropio en relación con la obtención de su título de máster en la URJC.

CASADO DICE ESTAR «MUY TRANQUILO»

Casado ha asegurado que está «muy tranquilo» y que su máster no tiene «nada que ver» con el caso que ha provocado la dimisión de la ya exministra Carmen Montón, a la que se ha acusado de un presunto plagio en su Trabajo de Fin de Máster (TFM).

«Yo sí hice todo a través de Secretaría, guardé toda la documentación y además, apenas 10 horas después de conocer por la noche la información de ese curso de doctorado, hasta 60 compañeros periodistas pudieron revisar durante dos horas toda la documentación y todos los trabajos aportados para superar cuatro asignaturas», ha dicho ante los periodistas.

Anoche, en una entrevista en Trece recogida por Europa Press, Casado dijo que él ha dicho «toda la verdad» actuando con «toda» transparencia y que hizo lo que se le pidió. En su opinión, se quiere «estirar» este tema «porque igual no tienen nada» contra él o contra el PP.