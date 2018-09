Miles de personas llenan Barcelona para pedir la República

Las calles de Barcelona se han llenado este martes, en el marco de la primera Diada de Cataluña desde que el expresidente Carles Puigdemont declaró de manera unilateral la independencia de Cataluña el año pasado.

La Diagonal, una de las principales arterias de la capital catalana donde se realizó la manifestación, acogió a alrededor de un millón de personas, según la Guardia Urbana de Barcelona. Por su parte, Societat Cívil Catalana cifra en 200.000 mil los asistentes.

La marcha ha mantenido el tono de los últimos años, con multitud de esteladas e himnos para el retorno de los políticos independentistas exiliados y la liberación de los que están en prisión provisional.

Tot el que han fet per reprimir-nos, decapitar-nos i liquidar-nos no els ha servit per desmobilitzar el poble de Catalunya. Malgrat la repressió, persistim en la lluita: per una #RepúblicaCatalana de llibertat, igualtat i democràcia!#Diada2018 #FreeTothom #CatalanRepublic pic.twitter.com/JDys5kfrql