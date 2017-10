Fernández (PP) acusa al independentismo de populista y de llamar «fachas» a los no independentistas

El portavoz del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, ha acusado este viernes al independentismo de ser un proyecto populista y de llamar «fachas» a todas las personas que no piensan como ellos.

En su intervención en el pleno de la Cámara sobre la respuesta del 155, ha sostenido que en los últimos cinco años el independentismo «ha sacado a pasear la peor cara del nacionalismo identitario» y que, según él, han desaprovechado una década de empleo y prosperidad para hacer la independencia.

Fernández ha criticado que los independentistas han excluido a las personas que no están de acuerdo con su proyecto: «Durante cinco años han elaborado la lista de supuestos fachas que no admite parangón en la historia de la humanidad. Puigdemont, ¿hay alguien en el planeta, exceptuando ustedes y Maduro, que no sea facha?».

También ha reivindicado la necesidad de que haya «más España» en Catalunya para solucionar la situación actual y ha calificado España como una de las grandes democracias del mundo y un pilar de la Europa democrática.

Además, ha defendido que a partir de ahora debe haber un trabajo de «reconciliación», primero entre los catalanes y después entre la población catalana y la del resto de España, y ha asegurado que el PP va a trabajar para conseguirlo.