Bajas en las filas independentistas por la decisión de Puigdemont de ir a elecciones

Los diputados de Junts pel Sí (JxSí) Jordi Cuminal y Albert Batalla han afirmado este jueves que no comparten la decisión de ir a elecciones, y que en consecuencia renuncian al acta de diputado y se dan de baja del PDeCAT.

Así lo han transmitido ellos mismo en sus perfiles de Twitter antes de la comparecencia de Carles Puigdemont, quien previsiblemente anunciará que se convocan elecciones como vía para evitar la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Batalla, alcalde de La Seu d'Urgell, ha compartido el gesto de su compañero, motivado por el nuevo escenario que se ha dibujado este jueves.

Además, el alcalde de Igualada (Barcelona) y miembro de la dirección del PDeCAT, Marc Castells, ha afirmado también en Twitter: «El deber de los dirigentes es saber escuchar cuál es la voluntad de la gente. La ciudadanía se manifestó muy claramente. ¡No quiero elecciones!».

Otras voces han dejado oír sus protestas, como el alcalde de Molins de Rei (Barcelona) y diputado del PDeCAT, Joan Ramon Casals: «No comparto la decisión de convocar elecciones y no hacer declaración de independencia. Es un error y así lo he manifestado donde tocaba». «Me sabe mal no haber conseguido cambiar una decisión errónea para el país. No comparto convocatoria de elecciones», ha añadido.

El también diputado de la coalición independentista y expresidente de la entidad Súmate, Eduardo Reyes, ha dejado caer su posible dimisión si Puigdemont se decanta por convocar a las urnas, ya que el resultado «no es el que yo esperaba», por lo que ha anticipado que «algunos dimitirán o dimitiremos».

Del mismo modo, la CUP había advertido que convocar unas elecciones sería una «deslealtad», y algunos dirigentes del socio del PDeCAT en JxSí, Esquerra Republicana, ya han mostrado en público su descontento.

Este es el caso del portavoz en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián.