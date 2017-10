Més per Menorca pedirá la dimisión de Bauzá y Antich si votan el 155

MÉS per Menorca ha avanzado este viernes que pedirá la dimisión de los senadores por Baleares José Ramón Bauzá (PP) y Francesc Antich (PSIB), designados por el Parlament, si votan a favor de aplicar el artículo 155 en Cataluña.



En un comunicado, la formación menorquina ha solicitado que ambos comparezcan de manera urgente para explicar cuál será su posición y voto en el Senado a finales de este mes, cuando la cámara de representación territorial lleve a pleno las medidas propuestas por el Gobierno español en la Comisión General de Comunidades Autónomas.



El diputado de MÉS per Menorca, Nel Martí, considera que tanto Bauzá como Antich «deberían respetar la voluntad del Parlament de Baleares» que «se ha mostrado contrario a la aplicación del 155» en Cataluña.



Martí ha sentenciado que, en caso de que los dos ex presidentes del Govern sean «incapaces de votar de acuerdo con la voz mayoritaria del Parlament», «deberían dimitir».



Cabe recordar que MÉS para Menorca presentó una propuesta de modificación del reglamento del Parlament para cambiar el sistema de designación de los senadores autonómicos de forma que sean elegidos por la mayoría favorable de las tres quintas partes de los diputados de la Cámara «y no con criterios partidistas».



Esto «garantizaría que los posicionamientos del Parlament fueran respetados por los senadores y que éstos no defendieran los intereses de los partidos sino que actuaran de acuerdo con la voz de la mayoría de los ciudadanos de Baleares», han apuntado desde el partido.