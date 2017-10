El PSC pide rectificaciones y dimisiones por la fuga empresarial en Cataluña

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha exigido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que «rectifique» y «aclare que no ha proclamado la independencia», como también ha instado al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, a dimitir por la fuga de empresas.

En rueda de prensa en la sede central del PSC, tras expresar la «solidaridad» del partido con la ciudadanía gallega y portuguesa por la oleada de incendios, Illa ha expresado su «decepción» por la carta de respuesta de Puigdemont al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que no aclara si declaró la independencia.

«Se están poniendo en riesgo las instituciones de Cataluña, la economía y la convivencia. Debemos ser en este momento el único país del mundo que no sabe si se ha declarado o no la independencia», ha ironizado el dirigente.

Para Illa, Puigdemont «ha perdido una magnífica ocasión para decir la verdad y aclarar que en Cataluña sigue vigente el Estatut, la Constitución y sigue dentro del marco del Estado de Derecho».

Es por ello que ha instado al presidente catalán a «rectificar», porque «tiene la obligación de aclarar lo más pronto posible que no declaró unilateralmente la independencia» y abrir así un «diálogo sin amenazas previas y dentro del marco del Estado de Derecho».

«Antes del jueves, esperemos que Puigdemont y Junqueras rectifiquen, digan que Cataluña está dentro del marco del Estado de Derecho y convoquen elecciones, para que con garantías los catalanes puedan decidir cuál sea el curso de la política catalana en los próximos años», ha recalcado.

El secretario de Organización ha considerado que, si se activara la vía del artículo 155 de la Constitución, «los únicos responsables serían Puigdemont y Junqueras, por no decir la verdad y no decir que no se proclamó la independencia en el Parlament», por lo que les ha aconsejado tener «un ataque de sentido común».

En caso de que no rectifiquen su posición, Illa ha admitido que se deberá «restaurar el marco del Estado de Derecho en Cataluña». «Veremos en qué términos propone hacerlo el Gobierno. Nosotros nos posicionaremos en base a esos términos. No anticiparemos ningún escenario», ha dejado claro.

Preguntado sobre las palabras del líder del PPC, Xavier García Albiol, que se ha mostrado abierto a, en caso de nuevas elecciones, la ilegalización de programas electorales que propongan instaurar una república catalana, Illa lo ha rehusado.

«Todo el mundo es libre de defender lo que quiera, defendiendo eso sí el marco del Estado de Derecho. Las ideas se pueden defender todas dentro del marco de convivencia de Estatut y Constitución, que pueden ser cambiados», ha dicho.

Por último, Illa ha exigido también a Junqueras que dimita, debido a la salida de sedes sociales de empresas de Cataluña por el proceso independentista: «Señor Junqueras, dimita. Traslade su sede de (la consellería de Economía en) Rambla de Catalunya a la calle Calabria (sede central de ERC)».

«Váyase, dimita hoy por su incompetencia, por haber mentido, porque dijo que no habría fuga de empresas y ha habido estampida. Por dinamitar la economía catalana. Nadie ha hecho más daño en tan poco tiempo a la economía en Cataluña. Váyase a su casa y haga un favor a los catalanes», ha sentenciado.