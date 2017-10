ERC avala la carta de Puigdemont y pide a la CUP que no se vaya del Parlament

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha avalado este lunes la carta que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: «Estamos satisfechos. Es un compromiso con el resultado del referéndum y a la vez con mantener la voluntad de diálogo».

En rueda de prensa tras reunirse la dirección del partido, ha asegurado que también avalan los dos meses de plazo que el presidente catalán plantea para dialogar con el Ejecutivo central, y ha pedido a la CUP que no se vaya del Parlament si no se declara la independencia: «No puede ser que nos quedemos sin mayoría parlamentaria».

ERC no precisa si es partidaria de declarar la independencia o no en caso de que el Gobierno central aplique el jueves el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía catalana: «No descartamos ni avanzamos nada. ¿Queda descartado? No. ¿Es esta la única solución? Lo debatiremos cuando llegue el momento».