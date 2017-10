La CUP pide por carta a Puigdemont que proclame la república catalana

La CUP ha remitido este viernes una carta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la que le exige «la proclamación de la república» porque consideran que es la única manera para conseguir que la intervención de actores internacionales se haga con Cataluña reconocida como sujeto político.

«Si pretenden seguir aplicando las previsiones del artículo 155 de la Constitución española que lo hagan con la república ya proclamada», continúa el texto, consultado por Europa Press, que emplaza a responder al requerimiento del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, situándose en el ejercicio del derecho de autodeterminación.

Así, la CUP considera que responder al requerimiento de cualquier otro modo supondría «avalar todas y cada una de sus amenazas, su menosprecio y su represión», y volver a la legalidad constitucional que, según la formación, una mayoría de catalanes decidió romper.

En la misiva, la CUP ha dado por cerrada «la esperanza en la mediación internacional» si ésta ha tolerado lo que han tachado de despliegue militar y las cargas policiales que dejaron a más de 900 personas heridas por querer votar, según el texto.

«Permanecer inmóviles a sus amenazas, sus negaciones y su autoridad, no nos permitirá existir como pueblo, no nos permitirá gobernar-nos ni avanzar en la consecución de más derechos y libertades», argumentan, y finaliza que, aunque una eventual república catalana no cuenta con el apoyo de otros Estados y mercados, sí que contaría con el apoyo de la gente.