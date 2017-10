Puigdemont proclama la independencia y acto seguido la suspende para negociar

Con más de una hora de retraso, el president de la Generalitat Carles Puigdemont, ha comenzado su comparecencia en el Parlament de Cataluña. Este aplazamiento se ha producido por las diferencias con la CUP respecto al discurso que el president debe pronunciar, ya que los sectores más decididos por la independencia hayan mostrado su desacuerdo con algunos de los puntos de éste.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dicho hoy al inicio de su intervención ante el pleno del Parlament que su intención es rebajar la tensión con el Estado a raíz del proceso independentista y ha añadido: «Cataluña es un asunto europeo».

«Se ha forjado un consenso amplio y transversal alrededor del referéndum», ha dicho Puigdemont, que ha denunciado las actuaciones policiales durante la jornada del 1-O, además de recordar que hasta en 18 veces presentaron propuestas para convocar una votación pactada con el Gobierno.

«Este es un mensaje de serenidad y respecto, de voluntad de diálogo. Les pido un esfuerzo por el bien de todos, reconocer las razonas que nos han impulsado para llegar hasta aquí. No somos unos delincuentes, unos golpistas, somos gente que pide poder votar, dispuestos a realizar todo el diálogo. No tenemos nada contra España. Desde hace muchos años la relación no funciona. Un pueblo no puede ser obligado a aceptar un marco que no quiere», ha dicho a los españoles.

Puigdemont ha dicho que Cataluña se ha ganado el derecho a ser un país bajo «una lluvia de porras».

«La ley dice que si el Sí gana en dos días se debería comenzar el proceso constituyente. Llegados a este momento histórico como presidente les ofrezco los resultados del referéndum con los que Cataluña se convieta en un estado independiente con el formato de república».

Proponemos suspender la declaración de independencia para comenzar un proceso de negociación y diálogo».

Miles de personas están siguiendo la intervención de Carles Puigdemont en las pantallas gigantes colocadas en los exteriores del Parlament.

Puigdemont se ha reunido desde poco después de las cinco de la tarde con representantes de las fuerzas independentistas en los despachos de Junts pel Sí (JxSí) en el Parlament.

Según las fuentes consultadas, las últimas versiones de la declaración que tiene previsto leer Puigdemont habían hecho saltar las alarmas entre los sectores más decididos a proclamar hoy la independencia de Cataluña, entre ellos la CUP, y de ahí que los contactos se hayan intensificado 'in extremis'.

La CUP habría recibido el texto definitivo que debía leer Puigdemont tan sólo una hora antes del comienzo previsto del pleno (18.00).