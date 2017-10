Las redes se inundan de reacciones al discurso de Puigdemont

Como ya sucediera con el discurso del Rey Felipe VI sobre la situación en Cataluña, la intervención este pasado miércoles del presidente catalán Carles Puigdemont acumuló un importante impacto mediático, que también se hizo notar en las redes sociales.

Algunos periodistas políticos y representantes de partidos plasmaron en Twitter sus reflexiones después de escuchar lo que Puigdemont tenía que decir, y nuevamente hubo manifestaciones de muy variada índole.

Así no Puigdemont:menos discursos patéticos y prepare su declaración al juez porque sus delitos no le saldrán gratis https://t.co/fV4LWnrMiW

Asimismo, hay que hacer mención de algunos comentarios realizados por usuarios anónimos, muchos de los cuales hicieron uso del «així no» que el mandatario catalán remitió al Rey, así como de la propuesta de que se abra una mediación entre las dos partes en conflicto.

Así no, Puigdemont me ha copiado diciéndole al Rey "Així no"! (Al rey Felipe, no al rey Florentino)