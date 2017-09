El Gobierno se burla de las urnas del 1-O y dice que parecen «cubos»

El portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha bromeado con emular el cobro de diez euros a los periodistas que este viernes han acudido a la rueda de prensa en la que la Generalitat de Cataluña ha presentado «unos cubos como urnas» dentro del dispositivo para el referéndum que insiste en celebrar el domingo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha dicho en tono jocoso a los periodistas que el Gobierno había pensado también cobrarles hoy a ellos, porque es un «precedente interesantísimo» el establecido en Barcelona. «Por presentar unos cubos como urnas cobrar diez euros», ha ironizado.

Al margen de la broma, el portavoz ha descalificado el dispositivo presentado en esa rueda de prensa por el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los consejeros Jordi Turull y Raül Romeva. Son «tretas y añagazas», ha dicho, para dar «apariencia de referéndum a algo que no lo es».

En vísperas del uno de octubre, el Ejecutivo ha insistido en el mismo discurso de hace semanas, que el domingo no habrá referéndum en Cataluña y que es una convocatoria ilegal y sin ninguna de las herramientas que permiten la celebración: ni administración electoral, censo, papeletas, sobres, urnas, mesas electorales ni colegios.

«El uno de octubre no va a haber ningún referéndum de independencia en Cataluña», ha dicho en sucesivas ocasiones el ministro. Y se ha negado decir si se producirá algo similar al 9 de noviembre de 2014. «Los antecedentes no cuentan, cuenta lo que va a suceder o no va a suceder», ha dicho.

Méndez de Vigo ha insistido también en que la legislación internacional tampoco ampara la convocatoria y que la Convención de Venecia, a la que se menciona desde el independentismo, ha explicado que no cumple con los estándares que se exigen para reconocer un referéndum porque no respeta la Constitución Española.

«Quieren que haya una votación como sea pero no habrá referéndum el uno de octubre», ha dicho en otro momento el portavoz, siempre recalcando la misma idea.