La Generalitat llama a más de 5 millones de catalanes al 1-O: «Todo el mundo que quiera votar, votará»

Jordi Turull, portavoz del Govern catalán y conseller de Presidència, ha asegurado este viernes que el referéndum del 1-O se celebrará. «Todo el mundo que quiera votar, votará», ha asegurado antes de dar algunos datos.

Turull ha asegurado que habrá «2.315 colegios electorales por todo el territorio» que estarán abiertos «de 09:00 a 20:00 horas». Asimismo, ha explicado que hay 5.343.358 catalanes llamados a votar, y que serán ellos «los que decidirán libremente si votarán o qué votarán». EEl Govern también ha preparado un dispositivo de 7.235 personas para intentar que los catalanes puedan votar, pese a la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional.

Por su parte, el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, ha asegurado que el 1-O «no va de independencia, va de democracia». «El referéndum es un instrumento democrático que permite a todos expresarse. No es delito, no está prohibido», ha dicho y ha añadido que «el 80 por ciento de los catalanes, independientemente de si quieren o no la independencia, están de acuerdo con la votación».

Finalmente, el vicepresidente del Govern y conseller de Economia, Oriol Junqueras, ha dicho que «el atentado contra los derechos civiles y la libertad de expresión y la entrada en medios e imprentas son medidas de excepción que preocupan a Europa».

Junqueras ha hecho un llamamiento este viernes a la ciudadanía de Catalunya para «que no caigan en las provocaciones de aquellos que quieren impedir el voto» en el referéndum y ha acusado al Gobierno del Estado de «hacer todo lo posible» para que no se vote, incluso para que no lo hagan los que están contra la independencia.

Frente a la postura del Gobierno central, Junqueras ha contrapuesto la actitud de la Generalitat, que además ha asegurado que siente «amor por las gentes y la cultura de España», un amor que considera que se debe expresar manteniendo las mejores relaciones posibles.

Urnas de plástico

El Govern ha exhibido este viernes por primera vez el modelo de urna que quiere instalar en los 2.315 colegios electorales previstos para el 1 de octubre: no son de metacrilato, como en los procesos electorales habituales, sino de plástico blanco y con el emblema de la Generalitat en el centro.

La urna, que no es totalmente transparente como las tradicionales, ha sido presentada por sorpresa al final de la rueda de prensa del Govern en el International Press and Broadcasting Center, habilitado en Barcelona para el 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional.

Al término de su comparecencia, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, el conseller de la Presidencia, Jordi Turull, y el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, han posado para los fotógrafos junto a la urna, de plástico blanco, con tapa negra y unas bridas rojas para precintarla.

Se desvela así uno de los misterios del referéndum que quiere celebrar el Govern pese a la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional (TC), aunque no han aclarado cómo piensan distribuir las urnas en los diferentes colegios previstos.