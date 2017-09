Un vídeo del PP sobre la «hispanofobia» en Cataluña desata una nueva polémica

Un vídeo con la etiqueta «hispanofobia» difundido por el PP en redes sociales ha levantado una nueva polémica en los días previos al 1-O y ha provocado numerosas críticas de la oposición por elevar la tensión ya alta en un momento como el actual.

El PP ha admitido que se ha podido equivocar con la difusión de este montaje, en el que se denuncia la «hispanofobia» que pretenden extender los independentistas catalanes, pero niega ser responsable de una campaña en redes sobre este asunto.

Las imágenes muestran declaraciones de dirigentes nacionalistas o simpatizantes con el proceso independentista que expresan su rechazo a ciudadanos de otras regiones como Andalucía, a los españoles en general o al sentimiento españolista.

Con el título «no es democracia es #hispanofobia», el PP publicó este miércoles este vídeo desde su cuenta de Twitter. Fuentes de la dirección nacional del partido han asegurado que el montaje se elaboró desde el equipo de redes sociales, sin que ningún dirigente se haya hecho directamente responsable de él.

Fuentes de la cúpula popular han admitido, no obstante, que la difusión de este vídeo puede ser inoportuna dado el clima de tensión que hay en los días previos a la fecha en la que los independentistas quieren celebrar el referéndum, el próximo domingo.

En cualquier caso, desde Génova han negado tajantemente que un documento también difundido en redes sociales con las directrices a seguir para difundir el vídeo bajo la etiqueta «hispanofobia» sea del partido o haya sido elaborado por orden del PP. Admiten, sin embargo, que puede haberlo redactado algún simpatizante activo en redes.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha asegurado la mañana de este jueves en el Congreso que el montaje «no es un vídeo de confrontación» y no deja de ser una «hipérbole de la realidad», además de subrayar que «lo importante no son los vídeos sino los hechos».

Maíllo ha señalado que todo lo que aparece en la recopilación son declaraciones «reales» y que, en cualquier caso, no se ha buscado «ningún tipo de enfrentamiento». Y ha añadido que el problema no es de banderas sino de «legalidad», la que pretenden «vulnerar» los independentistas y tiene que «restablecer» la Generalitat.

El PP no se ha librado en cualquier caso de recibir numerosas críticas por esta difusión

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha advertido de que este episodio no ayuda a bajar la crispación y la tensión y ha subrayado la necesidad de buscar escenarios sin descalificaciones para debatir y discutir todo con respeto.

Desde el PDeCAT, su portavoz en el Congreso, Carles Campuzano, ha señalado que el vídeo «fomenta el discurso del odio» y ha pedido al PP que comprenda que es el partido del Gobierno, «no el partido del incendio de España contra Cataluña».

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido por su parte a los «populares» que promocionen el diálogo y el entendimiento entre quienes piensan distinto, en lugar de apostar por el «a por ellos» y la confrontación con iniciativas como la del vídeo.