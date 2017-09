Ferran Adrià pide dialogar sobre la situación en Cataluña e «ir con cuidado con los listillos que hablan de todo»

El cocinero Ferran Adrià ha pedido «dialogar, dialogar y dialogar» para solucionar la situación en Cataluña y ha asegurado que es «un tema muy complejo y hay que tomárselo muy en serio» por lo que «no conviene frivolizar» e «ir con cuidado con los listillos que hablan de todo».

Adrià se ha pronunciado en estos términos a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa que ha ofrecido en Valencia este miércoles por la tarde antes de un acto con niños en el Oceanogràfic.

El cocinero ha asegurado que «en algún momento» habrá que hablar «sobre qué pasa en Europa, qué pasa con las desigualdades sociales y qué pasa con muchas otras cosas que hacen que todo esto sea una bola de nieve».

Así, ha indicado que «no hay que focalizar solo en el conflicto actual --en referencia a la situación en Cataluña--, que es un problema muy importante» puesto que «hay muchos problemas que hay que solucionar».

«Yo no soy nadie, soy solo un cocinero, por muy importante que sea. Ojalá yo pudiera arreglarlo todo, no solo esto, sino también la desigualdad social. Pero no soy quién para ir dando lecciones a la gente, aquí cada uno tiene su opinión», ha manifestado.

Por otro lado, los periodistas han pedido al cocinero que recomiende un plato para el domingo 1 de octubre, para que «la gente esté tranquila en el clima de tensión», a lo que ha respondido que «la cocina es la cocina, y que cada uno coma lo que quiera».