Decenas de personas colapsan en Madrid los accesos al Teatro del Barrio en apoyo al referéndum

Miembros de ERC, Podemos, la CUP y de entidades separatistas como la Asamblea ANC o Òmnium Cultural han protagonizado el acto madrileño a favor del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y lo han reconvertido en otro para también reivindicar «la libertad de expresión y la democracia».

En el acto organizado por Madrileños por Derecho a Decidir han participado el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà; la portavoz de Podemos Comunidad de Madrid y diputada autonómica, Isabel Serra; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; Natalia Esteve, de la ANC; Eduardo Reyes, de la también independentista Súmate; el abogado Alberto Arregi, y la activista Elena Martínez.

Todos ellos han coincidido en que este acto es «importante» para «reivindicar la libertad de expresión y los derechos fundamentales».

Tardà ha comenzado dando las gracias al pueblo de Madrid: «No seríais dignos de vosotros mismos si no fuerais solidarios. ¿De qué sirve la 'estelada' si no es bandera de solidaridad?. Siendo solidarios hacemos crecer nuestras sociedades y países. En Catalunya tenemos por primera vez una mayoría independentista y tenemos un Gobierno independentista que ha contraído un pacto con la ciudadanía, y si no lo cumpliera sería un fraude y un delito de alta traición», ha señalado.

El diputado ha reconocido que «están improvisando»; «Nadie había previsto que llegaríamos hasta aquí. Viva la tercera república española», ha concluido.

Por su parte, Elena Martínez ha mostrado su apoyo «al pueblo catalán»: «Esa batalla la vamos a ganar. Es solidaridad con el pueblo catalán, es también una defensa de los profundos cambios que tenemos que llevar contra el régimen monárquico mafioso. Catalanes, Madrid os ama. Esto no consiste en independencia sí o independencia no; consiste en democracia sí o democracia no», ha remarcado.

SUSPENSIÓN DEL ACTO EN MATADERO

Esta activista y promotora del acto también ha hecho referencia a la prohibición por parte del juez José Yusty Bastarreche de este mismo acto en las dependencias municipales de Matadero.

«Pensamos que vulnera el derecho a libertad de expresión y reivindicamos que cualquier ciudadano pueda hablar de cualquier tema sin que sea vetado para el propio ejercicio de su libertad de expresión. Significa retrotraernos a los tiempos de la dictadura. Esto no es un acto por la independencia, sino por el derecho que tiene todo el pueblo catalán independiente de que vote 'sí' o 'no», considera.

A continuación, Isabel Serra, también ha agradecido a toda la gente que ha acudido a apoyar el acto y que se ha tenido que quedar fuera por falta de aforo: «Hoy estamos en este acto para defender el derecho a decidir de los catalanes, para defender la democracia y la libertad de expresión a pesar de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, esperaba que actuasen contra este acto», ha expresado.

Asimismo, ha manifestado que con el 15-M surgió la idea de que «queremos y podemos decidir": «Es un día fundamental para retomar la idea de los procesos constituyentes y que decidamos entre todos. La Historia también la hacemos. Os apoyamos en la defensa del derecho a decidir», ha concluido.

A continuación, ha tomado la palabra el abogado Alberto Arregi, quien no se declara independentista pero «comparte plenamente la lucha del independentismo catalán».

«Me uno a esa lucha por el derecho de autodeterminación. El 1-O es una cuestión concreta, aquí no hay equidistancia posible, por el derecho a expresarse. Si perdemos esta batalla, vamos a perder todos en el Estado español y vamos a reforzar el tinte autoritario de este Gobierno», ha recalcado.

Por su parte, Núria Gibert, miembro del secretariado nacional de la CUP, ha mostrado «solidaridad» y «ternura» con el pueblo catalán.

«Si perdemos, vamos a recular en derechos, la represión y la 'vendetta' no será poco en esta circunstancia, y por eso hay que correr la voz, que no es una cuestión de identidades. La historia es nuestra y la hacen los nuestros», ha defendido.

Asimismo, ha declarado que «todos son fraternos y solidarios» acudiendo a un acto como este y que «la demofobia nos ha puesto entre la espada y la pared».

Por otro parte, Eduardo Reyes, miembro de Súmate, ha confesado que a él le hizo independentista el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: «Ese cambio que nos habían prometido los dos partidos que han gobernado siempre --PP y PSOE-- no está. Simplemente podrían haberle sacado más partido a la ciudad catalana y no desprecio», ha criticado.

En este sentido, Reyes ha aseverado que van a poner todo de su parte para que el día 1 de octubre haya urnas y, que, además, las van a proteger: «Nos pueden quitar lo que quieran pero no la dignidad que tenemos y dar una vida a nuestros hijos mucho mejor que la que da el Gobierno de España», ha reivindicado.

Por último, el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, ha trasladado gracias a la solidaridad de los pueblos, por apoyar estos actos.

«Gracias, somos tierras de luchas compartidas en pleno siglo XXI, estamos defendiendo la libertad de expresión. La defensa de la libertad de expresión en Catalunya es la defensa de la libertad en toda España. Visca Catalunya. Viva Madrid», ha concluido.

Cientos de personas se han reunido desde las 11.00 horas a las puertas del Teatro del Barrio al grito de «referéndum», «dónde están las papeletas» o «1, 2, 3 República otra vez» para apoyar el acto.

Grandes dispositivos policiales se han situado a la entrada y a la salida de la calle Zurita, aunque el evento ha transcurrido sin ningún incidente.