Puigdemont no teme ser detenido y prevé alternativas en los ayuntamientos

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado este lunes que no tiene «miedo» a ser detenido por desobedecer al Estado en la organización de un referéndum para el 1 de octubre y ha explicado que ya se están preparando «alternativas» para poder votar en aquellos municipios que no colaboren.

En una rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat con medios de comunicación internacionales, acompañado del conseller de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva, Puigdemont ha evitado cargar contra aquellos ayuntamientos que «legítimamente han optado por no colaborar» en el 1-O.

Según Puigdemont, aunque haya ayuntamientos que no cedan los locales de votación municipales para poder votar en el referéndum, suspendido por el TC, habrá «una inmensa mayoría» de ciudadanos que van a poder votar «en sus colegios habituales».

Pero «allí donde el lugar tradicional de votación no sea el habitual, va a haber una alternativa idéntica» en términos de «accesibilidad», ha garantizado.

Ante la prensa internacional presente en la sala de prensa del Palau de la Generalitat, ha subrayado que «los catalanes van a votar el próximo 1-O», aunque se ha mostrado «abierto» a «acordar un referéndum si el Gobierno español» quiere, si bien ha subrayado que «no hay ningún tipo de contacto» en este sentido.

Puigdemont ha asegurado que no tiene miedo a ser detenido porque «esto no se va a producir», ya que el Govern no está cometiendo «ningún delito» que esté tipificado en el código penal español.

«Si sale a votar un 5%, para mí este referéndum no es válido», ha dicho sobre la participación del 1-O Puigdemont, que ha añadido que «si el 'sí' es un voto de una enorme solidez» merecerá ser tenido en cuenta.

Si gana el 'sí' a la independencia, ha remarcado, el independentismo se habrá «ganado el derecho a ser escuchado» en Europa: «Estas graves dificultades que tenemos para poder hablar con el señor Juncker, por ejemplo, seguramente por las presiones de la diplomacia española, deberían desaparecer».