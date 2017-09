Arturo Pérez-Reverte llama «idiota» a Julian Assange por pedir la autodeterminación de Cataluña

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha llamado «perfecto idiota» e «ignorante acerca de España» al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, por difundir un mensaje en Twitter en el que defiende la autodeterminación de Cataluña con la emblemática foto de los tanques chinos en la plaza de Tiananmen en 1989.

En dos tuits redactados en inglés y catalán, Assange comenta la imagen del hombre que en solitario detiene una columna de tanques chinos, en los siguientes términos: «España, esto no funcionará en Cataluña. Los catalanes tienen derecho a la autodeterminación. Las detenciones sólo les unificarán y reforzarán».

Espanya, això no funcionarà a #Catalunya. Els catalans tenen dret a l'autodeterminació. Els arrests només unifiquen i enforteixen. pic.twitter.com/HNdIG43S27 — Julian Assange (@JulianAssange) 9 de septiembre de 2017

Pérez-Reverte le ha respondido con unas palabras en inglés en su cuenta personal de Twitter, donde le espeta: «La foto de los tanques muestra que aparte de ser un ignorante acerca de España y de Cataluña es un perfecto idiota, señor Assange».

The photo of the tanks shows that besides being ignorant about Spain and Catalonia you are a perfect idiot, Mr. Assange. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 9 de septiembre de 2017

El encontronazo ha tenido gran eco en las redes sociales, hasta el punto de que una de las tendencias consignadas durante la mañana de hoy por Twitter se refería precisamente al fundador de WikiLeaks.

Desde hace cinco años, Julian Assange permanece asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, de la que no ha salido pese a que en mayo pasado la justicia sueca cerró un caso de supuesta violación abierto contra él, lo que evitaba su extradición a este país. Él espera que se clarifique completamente su situación respecto a la justicia británica.

Even your insults are plagiarized from the toilet wall. — Julian Assange (@JulianAssange) 9 de septiembre de 2017