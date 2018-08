El baile de Theresa May en Sudáfrica

La primera ministra británica, Theresa May, ha hablado sobre diversos temas de actualidad en una visita a Sudáfrica aunque una de las escenas más comentadas del viaje oficial corresponde a un intento de baile con el que la líder conservadora ha obsequiado a sus anfitriones.

May visitaba un centro escolar local y los alumnos la agasajaron con una de las danzas propias de la comunidad.

La primera ministra, con gran voluntad y esfuerzo, trata de imitar los movimientos de los chicos, y este es el resultado. Se le da algo mejor, por ejemplo, que al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien hace unos meses se atrevió con el baile de la canción ganadora de Eurovisión.

Theresa May has her dancing shoes on at a school in South Africa. https://t.co/zWUWhS7Rwj Via @ReutersTV pic.twitter.com/gXN9ZgYrM5