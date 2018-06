El servicio de pagos de Visa queda interrumpido en toda Europa y se investigan las causas

El sistema de pagos de las tarjetas Visa, de crédito y de débito y de ámbito mundial, se ha interrumpido este viernes en toda Europa, según han informado diversos medios británicos como Sky News y el diario The Guardian.

El servicio de la compañía ha sufrido una interrupción. The Guardian informa que la empresa ha confirmado que el sistema se ha caído y que está investigando las causas.

Por el momento, se encuentra «investigando» las causas del incidente y «trabajando lo más rápido posible» para solventar el problema. No obstante, no han dado una hora concreta de cuándo se restablecerá el servicio.

Muchas personas han recurrido a la red social Twitter para explicar que los pagos con estas tarjetas no están siendo aceptados en algunas tiendas ni gasolineras. La Guardia Civil ha publicado un tuit en el que explica que la compañía está caída en el continente y tranquiliza a los clientes: «Tranquilo, si no puedes pagar no has sufrido ningún robo ni hackeo. #Visa sufre una caída en Europa que impide procesar pagos con sus tarjetas», ha escrito el instituto armado.