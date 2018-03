Donald Trump releva a Rex Tillerson como secretario de Estado de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido cesar al actual secretario de Estado, Rex Tillerson, y nombrar en su lugar a Mike Pompeo, que hasta este martes ejercía como director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), según ha anunciado el propio mandatario.

«Mike Pompeo, director de la CIA, será nuestro secretario de Estado. ¡Hará un trabajo fantástico!», ha afirmado Trump, en un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social Twitter. El presidente estadounidense ha expresado su agradecimiento a Tillerson por su trabajo y ha avanzado que Gina Haspel será la directora de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Haspel, que hasta ahora era subdirectora de la agencia, será la primera mujer en ponerse al frente de este servicio de Inteligencia. «Felicitaciones a todos», ha concluido Trump.

En un comunicado, el presidente estadounidense se ha declarado «orgulloso» de designar a Pompeo como próximo secretario de Estado y ha destacado su trayectoria. «Mike se graduó el primero en su clase en West Point, sirvió con excelencia en el Ejército estadounidense y se graduó con honores en la Facultad de Derecho de Harvard», ha indicado.

Además, ha resaltado el nombramiento de Gina Haspel como directora de la CIA como «un hito histórico» y ha destacado el gran «respeto mutuo» que ha mantenido con Pompeo durante el año que ambos han trabajado juntos al frente de la agencia.

El presidente estadounidense ha subrayado que Pompeo se ha ganado «el elogio» de republicanos y demócratas por su trabajo al frente de la CIA, «reforzando» la recopilación de información de Inteligencia, «modernizando» las capacidades defensivas y ofensivas de la agencia y «creando fuertes vínculos» con «amigos y aliados» de Estados Unidos a nivel internacional. «Confío en que sea la persona adecuada para el puesto en este momento crítico», ha señalado.

ASEGURA QUE POMPEO BUSCARÁ LA «DESNUCLEARIZACIÓN DE COREA»

Trump ha asegurado que Pompeo continuará con el programa para volver a poner a Estados Unidos en liderazgo del mundo, «reforzando» sus alianzas, «enfrentándose» a los enemigos y «buscando la desnuclearización de la península de Corea». «Su experiencia en las Fuerzas Armadas, el Congreso y como líder de la CIA le ha preparado bien para este nuevo cargo y pido su rápida confirmación», ha aseverado Trump.

Desde el Departamento de Estado, Steve Goldstein, secretario adjunto para Diplomacia y Asuntos Públicos, ha dicho que Trump no ha hablado con Tillerson para comunicarle la decisión y que el todavía jefe de la diplomacia no tiene constancia de los motivos por los que ha sido cesado.

«El secretario (de Estado) no ha hablado con el presidente y desconoce la razón (de su cese) pero está agradecido por la oportunidad para servir y todavía cree firmemente que el servicio público es un noble oficio», ha asegurado Goldstein.

Tillerson, según ha argumentado, tenía «toda la intención de seguir en el cargo por el importante progreso logrado en seguridad nacional». «Echará de menos a sus colegas en el Departamento de Estado y a los ministros de Exteriores con los que ha trabajando a lo largo del mundo», ha explicado el alto cargo del Departamento de Estado.

Tras el anuncio del relevo, Trump ha declarado ante la prensa antes de subir al helicóptero presidencial Marine One que el motivo del relevo son las diferencias que tenía con Tillerson en relación al acuerdo nuclear con Irán.

«Hemos estado hablando sobre esto durante mucho tiempo... Teníamos desacuerdos en cosas... En cuanto al acuerdo de Irán, nosotros no pensamos lo mismo. Con Pompeo, tenemos pensamientos similares», ha asegurado Trump, tras elogiar el «tremendo intelecto de Pompeo». «Siempre estamos en la misma longitud de onda. La relación es muy buena. Creo que Mike Pompeo va a ser un gran secretario de Estado», ha añadido. Trump ha dicho que le desea lo mejor a Tillerson y que hablará con él «durante un largo periodo de tiempo». «Realmente me llevo bien con él pero tenía una mentalidad distinta», ha argumentado.

Por su parte, Pompeo se ha mostrado «profundamente agradecido» por su designación como próximo secretario de Estado y ha destacado que el liderazgo de Trump «ha hecho a Estados Unidos más seguro». «Estoy deseando representarle a él y al pueblo estadounidense ante el resto del mundo por la prosperidad de Estados Unidos», ha afirmado.

Tras asegurar que ser el director de la CIA ha sido uno de los «grandes honores» de su vida, Pompeo ha dicho que está orgulloso del trabajo que ha realizado «en nombre de Estados Unidos». «Sé que la agencia continuará prosperando bajo el liderazgo de Gina Haspel», ha señalado.

Haspel ha recordado su experiencia de 30 años como oficial en la CIA y ha agradecido la «oportunidad» que le han brindado Trump. «Me siento honrada por su confianza, por ser nominada para ser la próxima directora de la CIA. Si hay confirmación, espero aportar al presidente Trump el espectacular apoyo de Inteligencia que él ha contribuido a crear durante su primer año en el cargo», ha dicho.

A finales de noviembre, el diario 'The New York Times' informó de que el mandatario estadounidense planeaba relevar a Tillerson para situar a Pompeo al frente del Departamento de Estado pero la Casa Blanca lo negó y Tillerson continuó en el cargo.

Tillerson adelantó este lunes su regreso a Washington desde África, donde se encontraba realizando una gira de trabajo por varios países. Según su portavoz, el regreso se debió a que tenía cuestiones urgentes que abordar en la capital estadounidense.