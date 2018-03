Una novia puso en peligro su boda por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas

El resacón de la despedida de soltera casi le hizo pasar la noche nupcial entre rejas. Amber Young es una joven que protagonizó un suceso curioso mientras iba de blanco de camino al altar y fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas cuando se desplazaba a la iglesia para asistir a su boda.

La novia al volante de 32 años fue arrestada en Marana, Arizona, después de provocar un accidente múltiple. Fue entonces cuando los agentes comprobaron que circulaba bajo los efectos de varias sustancias prohibidas.

Según 'The New York Post' nadie resultó herido de consideración, y la conductora fue sometida a un análisis de sangre y posteriormente puesta en libertad con cargos.

La policía hizo mención del curioso caso en las redes sociales atendiendo a la necesidad de no conducir «perjudicado, hasta que la muerte no nos separe ésta no necesita ayuda».

De momento se desconoce el final de la historia, y si Amber finalmente llegó a tiempo a su boda o se quedó compuesta y sin novio.