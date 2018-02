Trump insiste en armar y entrenar a los profesores para defender las escuelas de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió de nuevo este sábado que los profesores deben ir armados en las escuelas para proteger a los alumnos de incidentes como el tiroteo ocurrido en Florida la pasada semana, el cual se saldó con diecisiete muertos.

«Los educadores armados (y las personas de confianza que trabajan en una escuela) aman a nuestros alumnos y los protegerán. Gente muy inteligente», afirmó el mandatario en su cuenta de la red social Twitter.

«Deben ser expertos en armas de fuego y tener entrenamiento anual. Deben obtener una bonificación anual. Los tiroteos no volverán a suceder, un elemento de disuasión grande y muy barato. Responsabilidad de los estados», resaltó.

Armed Educators (and trusted people who work within a school) love our students and will protect them. Very smart people. Must be firearms adept & have annual training. Should get yearly bonus. Shootings will not happen again - a big & very inexpensive deterrent. Up to States.