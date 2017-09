La caída del sistema de check-in origina un caos en aeropuertos de todo el mundo

La caída del sistema de check-in está ocasionando en las últimas horas un gran caos en aeropuertos de todo el mundo.

Según informa The Telegraph, pasajeros de una decena de aeropuertos están alertando de lo sucedido. Por el momento, se ha confirmado que la incidencia está ocasionando problemas en los aeropuertos Gatwick, en Londres;o el Charles de Gaulle de París. El caos reina también en aeropuertos de Washington DC, Singapur y en Zurich.

Algunos afectados han compartido imágenes en las redes sociales.

#BREAKING: air passengers are suffering major disruption at airports around the world after computer check-in systems crashed pic.twitter.com/SJvxB7ECaE