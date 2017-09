Ricky Martin busca a su hermano tras el paso del huracán María

Ricky Martin se ha mostrado muy preocupado tras el paso del huracán María por Puerto Rico, ya que miles de personas que viven en el extranjero no pueden comunicarse con sus familiares y amigos para saber cómo se encuentran. Desde hace unos días el cantante no consigue contactar con su hermano.

«Estoy muy preocupado porque no he podido comunicarme con mi hermano, no sabemos dónde está. Estoy seguro que no soy el único que tiene que lidiar con esta incertidumbre», manifiesta en un vídeo en el que también anima a sus seguidores a ser solidarios y donar dinero para los afectados. Hasta el momento, se desconoce con cuál de sus cuatro hermanos el artista no consigue contactar (son seis en la familia contando con su hermana Vanessa).

Tampoco la cantante Jennifer Lopez, tiene noticias de su familia. «Ni yo ni mi primo hemos podido escuchar su voz», confesaba la artista.