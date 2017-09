Trump vuelve a amenazar con destruir Corea del Norte

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a amenazar con destruir Corea del Norte, tras escuchar la comparecencia de la representación norcoreana en la Asamblea General de Naciones Unidas, que tachó al mandatario norteamericano de «perturbado», así como de embarcarse en «una misión suicida» contra Pyongyang, antes de asegurar que «volarían cohetes norcoreanos sobre Estados Unidos».

«Acabo de oír hablar al ministro de Exteriores de Corea del Norte en la ONU. Si sigue haciéndose eco de los pensamientos del pequeño 'hombre cohete', no estarán por aquí mucho tiempo», ha escrito Trump en su cuenta de Twitter, usando el apodo peyorativo que empleó esta semana para describir al líder de Corea del Norte, empeñado en los últimos meses en poner a prueba la paciencia de la comunidad a base de ensayos con misiles balísticos y bombas nucleares.

El ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong Ho, ha advertido este sábado de que los «insultos» de Trump al líder norcoreano, Kim Jong Un, hacen «aún más inevitable» que los cohetes norcoreanos sobrevuelen Estados Unidos.

«Él (Trump) trató de insultar a la dignidad suprema de mi país (Kim) llamándola 'hombre cohete'. Sin embargo, al hacerlo cometió un error irreversible haciendo aún más inevitable la visita de nuestros cohetes al territorio entero de Estados Unidos», ha afirmado Ri durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, con sede en Nueva York.

Ri ha señalado que Trump afrontará «consecuencias mucho más allá de sus palabras, mucho más allá del alcance de sus posibles acciones aunque esté dispuesto a emprenderlas».

Para Ri, Trump es «una persona perturbada llena de megalomanía y autosuficiencia» que está intentando convertir a la ONU en un «nido de gángsteres». Trump es quien se ha embarcado en una «misión suicida», según Ri, que responde así al mandatario estadounidense, que dijo lo mismo de Kim Jong Un.

«El 'presidente malvado' está en la silla del presidente de Estados Unidos», ha afirmado, al tiempo que ha advertido de que Corea del Norte está dispuesta a defenderse si Washington muestra signo alguno de intentar una «operación de decapitación contra nuestro cuartel general o un ataque militar contra nuestro país».

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!