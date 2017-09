Explosión en el metro de Londres

Varias personas han resultado heridas este viernes en el metro de Londres, debido a una explosión. Todavía no se conocen las causas ni el alcance de la misma.

La Policía Metropolitana ha informado este viernes en su cuenta de Twitter que se ha registrado una explosión en la estación de Parsons Green, perteneciente a la Line District.

La deflagración se ha producido en uno de los vagones del tren, al parecer por un artefacto que se hallaba dentro de una bolsa.

