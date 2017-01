Fanalet (308)

Quin escàndol el provocat pels fanalets independentistes de la Cavalcada de Reis de Vic! I, a més, retransmesa per la pèrfida TV3! Adoctrinament d’indefensos al·lots que esperen il·lusionats l’arribada dels Reis Màgics d’Orient. O Mags. Que a vegades es confon amb Macs. No volen una república, els catalans? Per què no es decanten i deixen les relacions reials al Partit Popular o a Ciutadans? Tots dos partits es troben en la seva salsa amb la monarquia. De fet, cada any regalen caramels polidament embolicats amb les sigles dels seus respectius partits. Què fan els infants quan els volen menjar? Llançar l’embolcall a la paperera! Açò és sacrificar-se pels al·lots. Les teves sigles llamineres i ensucrades tirades dins una gola fastigosa amb bosses higièniques amb excrements de cans, diaris del dia anterior, capses de galetes, burilles i d’altres deixalles dipositades per humans educats. Açò és acorar-se per la joventut.



I repartir globus amb les sigles i el logo de Ciutadans i el PP? Què polit és veure’ls enlairar-se cap al cel mentre un al·lotet plora d’impotència, sense poder fer-hi res! Sembla fins i tot que aquella contaminació aèria, plàstica i emocional és deguda a la pèrdua inesperada de les sigles i tot el que representen més que a la pèrdua infantil del globus en si. Polit de de ver.



I destinar una carpa per acollir uns pretesos Reis d’Orient decorada amb el logo de Ciutadans o del PP? Fantàstic. Militants dels respectius partits o dirigents o professionals contractats disfressats de Reis Mags amb al·lots o al·lotes asseguts damunt les cuixes no és una gran mostra d’amor i sacrifici per la pàtria i per la neutralitat a l’hora d’adoctrinar la canalla? Vota Ciutadans o el Partit Popular. Són els reis. Els teus pares t’han enganat. Els pares no són els reis. Els reis són Ciutadans i el Partit Popular. I el PSOE. No ho posa clarament a la carpa que hem muntat a la plaça per aquesta mil·lenària festivitat? Apreneu, independentistes adoctrinadors. Un fanalet és poca cosa. Molt polit, lluminós, tradicional però sense marca religiosa i històrica. No du escrit el nom de cap partit ni cap dirigent, militant o professional substitueix les tres figures reials. Aprenents. Hem d’espanyolitzar els nens catalans i hem de convertir en figures dels partits respectius els reis mags.



Fanalets! Llums dins una càpsula que tentineja dins la foscor en mans d’un al·lot emocionat i ple d’il·lusió. Massa naïf. Poc eficaç. Apreneu del PSOE, ingenus estimats. Adoctrinar els al·lots, el govern extremeny no ho fa. Van directament als seus pares. Així, l’adoctrinament queda en família. Cada pare i mare adoctrina els fills en les bondats que dóna l’anticatalanisme. Siguis anticatalà i veuràs subvencionada la compra de mobles! És genial. Fanalets! Quina ximpleria. No costen ni un ral al govern català. Ni a l’ajuntament. Ho ha organitzat una entitat privada com és l’Assemblea Nacional Catalana. En canvi, els mobles dels extremenys els pagam els balears, els valencians, els catalans. A ca nostra tenim targeta de client de la companyia sueca Ikea. S’acumularan els punts de la targeta en descomptes per la part proporcional que com a balear m’ha tocat pagar? Fanalets! Que la comunitat més subsidiada d’Espanya, la de major ràtio de funcionaris per habitants d’Europa, que mai ha fet una aportació neta a l’Estat, perquè sempre rep més del que aporta, pagui amb els nostres doblers els mobles als seus habitants si que és una obra mestra de l’adoctrinament estatal. Fanalets! M’encanta aquesta habilitat, canalitzada sàviament pels mitjans de comunicació nacionalistes espanyols, consistent a fer-nos confondre l’anècdota -els fanalets, en aquest cas- amb la realitat -la corrupció, el finançament injust, la pobresa dels marginats, la crua situació dels refugiats, la politització de la justícia, les actuacions escandaloses de les clavegueres de l’estat, les negligències aèries militars…- espanyola. Fanalets! Quina ximpleria. Heu d’apuntar a d’altres i més alts objectius.



Un fanalet és un fanal petit. Un fanal és una capsa formada generalment d’un bastiment metàl·lic i que té una o més cares de vidre, dins la qual es posa un llum que calgui guardar del vent o de la pluja. Un fanal també és una planta de la família de les sapindàcies que té les fulles tripartides, el fruit vesiculós, com un fanalet, i les llavors negres amb una taca en forma de cor. També, de manera figurada, significa, en plural, ostentació vanitosa. A Menorca, estar com un fanal, significa estar molt dèbil o marejat. També es diu «estar com un fanal esventat». Tenir el fanal trencat: no tenir seny. Hi ha un refrany que assegura: «El malalt, en la cara porta el fanal»: vol dir que les persones malaltes no poden dissimular-ho, perquè en porten senyals a la cara. La paraula prové de l’àrab. El fanal és un element del mobiliari… urbà. Per tant, no vos espanteu, ha quedat exclòs del Pla de Renovació de Mobiliari de la Llar del govern extremeny.