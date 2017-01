L'any del PIN i del PSOE

Aquest no és un any de traspàs. No hi ha eleccions previstes a Espanya. No hi ha Mundial de futbol ni Jocs Olímpics. No canvia el mil·lenni, el segle ni el decenni. 2017 és un any normal. No és prolífic ni en efemèrides, més enllà del centenari de la Revolució Russa. D’aquell Lenin a aquest Trump. Mirin si és un any sense gràcia, que l’ONU l’ha declarat Any Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament. És llegir-ho i posar-se a fer badalls. A més, 2.017 és un número gris, sense més particularitat que ser primer, és a dir, només es pot dividir per ell o la unitat. No pertany a la sèrie Fibonacci ni a la Bell ni és palindròmic. No hi ha llibres o films coneguts que el portin al títol. Si és poc especial el 2.017, que es recomana com a PIN.



Però hi ha persones a l’Illa (tampoc moltes) pendents d’un fet previst per a juliol del 2017. Es tracta del relleu a la presidència del Consell. Aquestes persones tenen dubtes morbosos i una expectació segurament exagerada sobre els efectes polítics que tindrà, sobre com es produirà (amb dolor o epidural) o, simplement, sobre si es produirà o no. Diuen algunes fonts que l’equip de govern encara no han definit les formes del canvi, que no hi pensen massa, que en xerraran a partir de Pasqua. Que es comenta més fora que dins.



Malgrat això, al PSOE sí que esperen el canvi. L’esperen per recuperar una presència política a l’Illa ara afeblida. De fet, la intenció de beneficiar-se de la projecció pública de Susana Mora en el segon tram de mandat, a partir de juliol, en teoria just després d’un congrés que acabarà amb la interinitat actual, ja era ben present a l’estratègia de negociació d’aquells difícils pactes del 2015. És una ocasió per tornar a tenir un paper principal i agafar embranzida. Per al PSOE-Menorca, 2017 si és especial. Ja veurem en quin sentit.