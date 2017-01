Estimats Reis Mags, avui, que volteu pels carrers i pobles, podríeu aprofitar per endur-vos els comentaris racistes, sexistes, i discriminatoris que certs individus de la nostra terra ens ofereixen. Ompliu els sacs, ja buits de regals i/o de carbó.



He d’agrair a la direcció del MENORCA «Es Diari», que no consentís la seva reproducció. Imran, el primer menorquí del 2017, és fill de pares marroquins, pertany al grup dels qui han hagut de «cercar-se la vida». Només per açò, ja hi està exposat. A mesura que creixi, se n’adonarà molt més de la barrera racial. Rebrà mirades, comentaris, i fins i tot insults, però –malgrat tot- no el frenaran de sentir-se de l'illa més polida del món. Desenvoluparà sentiment de pertinença per la hisenda que el va acollir. S’acostumarà a les ofenses, però en farà orelles sordes.



Vosaltres, els monarques més estimats, sabeu que cadascuna de les persones, de manera més o menys conscient, disposa d’una estructura mental fruit de l’estudi, d’una cultura, un medi, uns tòpics assumits... o senzillament per la pròpia herència, molt més complexes que qualsevol ideologia. Són les cartes que es manifesten resistents a qualsevol canvi. Res que els faci perillar ca seva, l’estadi de control. La por i la ignorància, majestats, fan molt de mal.



Quotidianament, hi hem perdut l’esperança. Justament, enguany, serà envestit president del país més poderós del planeta un senyor amb opinions sexistes i racistes. No, ja no té aturall.