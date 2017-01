Un globo constante

Un globo rojo ese es mi corazón. La ilusión de inflarlos de deseos y lanzarlos al cielo para que se cumpla el sueño heliolizado. El globo del año que despide uno y da la bienvenida a otro es una constante, es una actitud. Antes hacía listas de objetivos e iba tachando. Pero no llegaba a finalizarlo se diluía en los meses porque sucedían cosas no previstas que tenía que atender con prioridad. Y es cuando aprendí que las listas, los deseos existen con una actitud constante. Con tu propio ‘yo’ o ‘ser’ puedes cambiar las cosas. Es bonito hacer liturgias, creas momentos mágicos pero no es imprescindible. Lo importante es que lo que te propongas lo cumplas por convencimiento. Que lo desees de verdad, porque si es así con tu empuje lo harás. Además de las listas, están las uvas, que le añaden un plus, esa perla verde, en la noche más vieja del año. Alimento jugoso + propósito a cumplir este año nuevo.



En el aburrimiento de horas muertas me puse a leer una revista y me gustó mucho su editorial firmado por su directora Marta Michel «12 uvas, 12 (des) propósitos». Ella sugiere ir a la contra, «nada de imponernos más obligaciones sino liberarnos de algunas que ya tenemos». Me parece maravilloso, leerlo fue refrescante para mis neuronas. Por ejemplo: Dejar de rechazar cumplidos; dejar de hablar deprisa en las reuniones; dejar de echarnos un montón de trabajo a la chepa; dejar de pedir perdón por todo; dejar de compararnos con otras/os; dejar de obsesionarnos por tener todo bajo control; dejar de tener miedo a caer mal; dejar de evitar los conflictos; dejar de mediar en casa entre padre y los niños;...



Cuando lees estas cosas te hacen volar, liberarte de las hiedras trepadoras que se enredan en nuestras extremidades al vivir en sociedad. Dejar de... y que tu actitud sea una constante es lo mejor que me ha pasado para entrar en el 2017. Tener la mente tranquila de que sigo en armonía conmigo misma. Y este hallazgo es el que quiero transmitir a mis hijos. Enseñarles que con una actitud constante se consiguen las cosas, que no hay fechas sino compromiso con uno mismo. Y que no está de más pensar en el «dejar de...». Porque el descargarte te hace fluir, y de repente llegas a tu destino cuando te quitas piedras del bolsillo. Este año 2017 será lo que tú quieras que sea. Desde tu voluntad. No importa que te caigas mil veces, o que tengas que hacer pausa porque las circunstancias que te rodean lo merecen. Lo extraordinario es que tienes la oportunidad, siempre, de volverte a levantar; de reemprender tu camino. ¡Globo rojo vuela libre!



@supervanfamily