Balanços i propòsits

Un clàssic de totes les nits de Cap d’Any és confeccionar nous propòsits. Fem un repàs ràpid, analitzem quines fites ara fa un any s’han complert i quines s’han quedat pendents. De vegades, el balanç no quadra. Precisament una ampla majoria manifestem voluntats que acaben en el calaix: deixar de fumar, acudir a una dietista i perdre els quilos que ens sobren, llegir més que l’any passat, fer un passeig diari, ser més positiu, aprendre anglès, viatjar, desenganxar-nos de qualque mal hàbit... coses del segle XXI, comptem amb un seguit d’aplicacions que ens ajudaran a no tirar la tovallola en els reptes més habituals.



Les apps ens faran el control, fins i tot si l’addicció és el propi mòbil. La medicina va néixer a Alemanya i es diu Menthal, una aplicació desenvolupada per científics de la Universitat de Bonn que ajuda a quantificar aquesta sospita. L’app, de manera molt visual, mostra el temps que dediquem al telèfon de butxaca i quines són les aplicacions que més fem servir. Un desig senzill i fàcil, seria fer esperar una miqueta el whatsApp. No us impacienteu. Podem relaxar un pessic la cultura de la immediatesa.



Els dies passen, els quefers i les obligacions diàries et xuclen l’energia d’avui i demà serà una jornada molt semblant a l’actual. De vegades, feixuga de rutines, d’inquietuds i de maldecaps. Allò que tant t’agrada ja fa massa temps que espera. I tanmateix, ho podries compondre. El 2017, no t’oblidis, aposta per tu.