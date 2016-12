El futuro sin montar

Puede que los Reyes Magos nos traigan un año nuevo. Ya hemos jugado mucho con los anteriores, pero les he pedido el último modelo (2017) que es una pasada. Cada vez los hacen más complicados y este viene en una caja muy bonita, listo para montar. Lo de las instrucciones es chungo, porque están en un idioma que no entiendo. Si no ensamblas los meses como toca, las estaciones te salen extrañas e inconsistentes: puedes tener, en junio, aguas mil o el cuarenta de mayo haberte quitado el sayo. El futuro está por hacer y espero no dejarlo a medias. Los juegos de construcción me ponen nervioso.



Normalmente, me queda un churro, aunque todos soñamos con hacer una obra de arte. A mi vecino le gusta el Monopoly porque es un especulador nato y disfruta acumulando cosas. Mi primo, que es profesor, ha pedido el Trivial. Las preguntas se van actualizando y ya sale Bob Dylan con el Nobel de Literatura. Aunque lo que se lleva ahora son los aparatos tecnológicos de última generación: la generación interconectada. Tiene sus ventajas porque te hacen la vida mucho más fácil y entretenida.



El futuro que voy a construir está lleno de artilugios de esos. Las personas siguen perdidas y buscando su camino, agobiadas, mientras intentan sortear mil obstáculos. Otro juego que también es muy adictivo y hasta se puede jugar en familia, es el ‘Play-móvil’. Play, que significa jugar en inglés, y móvil, porque estás pegado al móvil todo el rato.