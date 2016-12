Segon raig de sol d’Espanya

Curiosament la notícia no ha fet gaire soroll a Menorca però segur que la gent des Castell, embriagats d’alegria serena per la celebració que poden beure l’aigua de l’aixeta en condicions, es deuen haver ennuegat després de saber que el primer raig de sol d’Espanya, ja no surt tot l’any des de la seva població. Entre el 21 d’abril i el 21 d’agost (curiosament, la temporada alta) el primer raig de llum que arriba al nostre país es pot veure al Cap de Creus en contra de la creença socialment establerta i acceptada fins al moment que les primeres albades son aquí, tal i com publicava el «Diari de Girona» aquest dilluns (ells escrivien Maó).



L’ampliació de la noticia m’arribava d’un bon amic de Salt. Resulta que l’estudi fet per un científic gallec i publicat en una revista de prestigi internacional («Cartography and Geographic Information Science»), aclaria que durant quatre mesos l’any, el protagonisme del raig de sol que ens desperta als matiners passa de Menorca a la Costa Brava. L’explicació surt per la canviant orientació de l’eix de rotació de la Terra respecte al Sol, una idea bàsica amb molts càlculs científics pel mig que ha fet el catedràtic d’Electromagnetisme de la Universitat de Santiago de Compostela, Jorge Mira. D’entrada, caldrà que el batle des Castell convidi quant abans millor a aquest gallec per tal que ens exposi les seves conclusions que faran que a partir d’ara, compartim protagonisme turístic amb la bona gent del Cap de Creus. Amb la moda de les albes i les postes de sol no podem perdre pistonada.