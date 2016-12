Ahir escoltava la tragèdia d’un (de moment, pressumpte) atemptat al bell centre de Berlín, en ple mercat nadalenc, de ben segur altament transitat per ser una festivitat que allà celebren amb entusiasme. Els periodistes parlaven de terrorisme islàmic, el nom de Isis sonava novament i la pell se m’esborronava de pensar que qualsevol de nosaltres hauríem pogut ser en aquell precís indret quan succeïa. Apareixia de nou l’eufemisme («populisme radical») que en els darrers temps sento quan hom parla de posicionaments feixistes, d’un i altre to. Diguem les coses pel seu nom! No és nova aquesta onada a la nostra Europa. I l’enemic es combat mirant-lo de front!

El feixisme islàmic sap que els seus actes terroristes provocaran la reacció d’una onada de feixisme europeu que, alhora, tindrà uns efectes sobre la nombrosa població islàmica que resideix a Berlín i això, al seu torn, pot provocar una contra reacció de to radical entre la comunitat islàmica que reporti no pocs beneficis al terrorisme islàmic.

I tanmateix, és tan visceral la reacció que actes com aquests ens provoquen que costa un gran esforç no abocar el fetge per la boca i deixar de banda l’anàlisi racional. Però així i i tot, només la racionalitat ens pot ajudar! Siguem, més que mai, racionals, per favor!