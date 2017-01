Carta abierta a Montse Seijas

Estimada Montse, empezaré directo al grano y sin rodeos: te pido que renuncies al acta de diputada del Parlament.



Siento decirte que no nos votaron por ser nosotros, sino por estar dentro de un partido nuevo, llamado Podemos, al que muchos nos ilusionó e hizo posible que muchos tuviéramos esperanzas de conseguir un mundo mejor.



No te votaron por ser tú, sino por formar parte de un proyecto más amplio, de un partido político, de Podemos. Muchos de los que nos votaron no sabían quiénes éramos ni cómo nos llamábamos. Y eso no nos importaba, lo importante era que tuviéramos la fuerza suficiente para hacer posible el cambio… ¡Y lo conseguimos! Obtuvimos 10 diputados en Baleares para forzar a los partidos tradicionales a hacer y aceptar políticas que por ellos solos no se habrían atrevido. Negociamos los Acords pel Canvi y sacamos al PP del Govern. ¡Algo histórico!



Te pido por favor, en nombre de los que siguen confiando en Podemos, que devuelvas el acta de diputada, para no defraudar a la gente de a pie, a los que no tienen voz y no nos votaron a nosotros, sino a Podemos. Devolviendo el acta, devolverás la fuerza democrática que obtuvimos en las urnas el 25 de mayo y poder seguir haciendo política para mejorar la vida de la gente corriente. En caso contrario, nos debilitarás y conseguirás que nos ganen y sean más fuertes que nosotros, ¿es lo que quieres?



Deberías saber que en el Grupo Mixto tú sola podrás hacer muy poco o prácticamente nada en comparación con lo que podría hacer quien te sustituya en el grupo parlamentario de Podemos. Sólo por eso vale la pena que renuncies al acta.



Sin embargo, mantener el acta no hará sino convertirte en la clase política que tanto criticábamos, y por ello no es justificable por ninguna de las maneras que te aferres a ella. Siento decirlo y me duele en el alma decirte que, con esa actitud, te estás convertido en uno de ellos, en casta.



Pienso, sinceramente, que si renuncias al acta de diputada, te hará un bien que no te podrás imaginar y te dará más fuerza y credibilidad para defenderte y hacer valer tus razones, y salir victoriosa. Tendrás el apoyo de mucha más gente para defender tu honorabilidad y persona que si te quedas con el acta en contra de la opinión de mucha gente que nos votó.



Espero que reflexiones y rectifiques, por el bien de todas y todos, depende de ti que la gente siga creyendo en nosotros.