14 de gener: ni CETA, ni TTIP ni TISA!

Des de l’Associació de Vesins des Mercadal volem animar a tothom a la manifestació que s’ha convocat, a Maó i a d’altres ciutats de l’Estat espanyol, per mostrar la nostra oposició als tractats de lliure comerç que s’estan negociant entre la Unió Europea i els Estats Units (TTIP), entre la Unió Europea i el Canadà (CETA), així com l’acord internacional de serveis (TISA).



Aquests acords, que s’intenten fer d’esquenes a l’opinió pública, atemptant contra el dret a la informació i a la democràcia més elemental, obeeixen als interessos de les polítiques neoliberal- capitalistes de desregulació i privatització de tot allò públic que encara ens queda, per posar-ho, com sempre, en mans de les multinacionals; una passa més –potser definitiva- en l’aprofundiment d’un model de globalització on tot, la terra i les persones, passam a ser mercaderies al servei dels beneficis d’uns pocs.



L’entrada de nous transgènics, l’eliminació de les denominacions d’origen, una major desregulació del mercat laboral, més privatitzacions dels serveis públics, l’aplicació de les polítiques pròpies d’ajuntaments i comunitats autònomes sotmesa a la voluntat de les grans empreses transnacionals.Tot açò i més és el que ens hi jugam si al final s’apliquen aquests acords.



As Mercadal, tots els partits del consistori van votar a favor d’una moció de rebuig a aquests tractats. Esperam que els seus representants hi assisteixin i animin als seus votants a participar-hi. Igualment, a tothom que darrerament ha mostrat tanta lleialtat al país i a la bandera, que sàpiguen que tenen una oportunitat millor per reafirmar-s’hi venint aquest dissabte a la manifestació, precisament perquè el CETA, el TTIP i el TISA són uns atacs frontals a la sobirania dels pobles. No són els immigrants o els refugiats els qui ens envaeixen, són les multinacionals, els bancs i els governs titelles i corruptes els qui, diàriament, ens van saquejant.