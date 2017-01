Juan Cubas Cremades

Els dies 14 i 15 d’aquest mes, al teatre de l’Orfeó Maonès, tindrà lloc la representació de l’obra «Mal año de lobos», sota la direcció de Juan Cubas. Coincideix amb els seus 75 anys com actor i amb l’arribada del Teatre Portàtil dels «Hermanos Largo» a Maó, ara fa 60 anys.

Moltes vegades, xerrant amb l’amic Juan, hem recordat aquella carpa sota la qual es representava una increïble varietat d’obres de teatre. La companyia venia de Catalunya, on havia estat fent representacions, després d’actuar per mitja Espanya. Va arribar a Maó i es va instal·lar a la plaça de l’Esplanada, oferint sessions diàries, amb notable èxit.

El primer record teatral que tinc és justament dels «Hermanos Largo». Assegut a una escalinata de taulons, vaig anar a veure una representació de «La Pasión». Era Setmana Santa. En un moment determinat, van fermar en Juan, que feia de Jesús, a una columna i, amb una corda, assotaven la seva despullada esquena. Dues dones que estaven devora meu, en veu baixa deien: «Que dolents que són, com li peguen! Amb lo guapo que és...».

Quan la companyia de teatre va partir, ell va quedar a Menorca, creant una família i deixant testimoni del seu art, tant d’actor com de director.

He tingut la satisfacció de veure moltes de les obres en que Juan Cubas ha participat com actor o director. Dotat d’una gran memòria i constància, ha sigut, i és, un personatge important dins del teatre a Menorca. Això sí, sempre en llengua castellana, el que potser ha impedit la seva participació en algunes obres com a actor, no com a director. Igualment ha succeït en les seves dots com a rapsode, on manté el seu marcat estil.

Menorca ha donat molts actors i actrius de gran qualitat. Ells han contribuït a que el teatre sigui un art viu, malgrat les dificultats econòmiques que sempre ha patit. Vides entregades amb il·lusió i una generositat inimaginable pel qui no coneix, de primera mà, la feina que cal fer abans d’hissar el teló.

En Juan és un d’aquest personatges. Incombustible. A més, una de les seves virtuts, és incorporar nous actors i actrius. Aspirants que, no havent actuat mai, aconsegueix que representin el rol assignat , amb dignitat i notable qualitat.

Els autors teatrals creen personatges, que prenen vida, imaginant-los en escena, amb les seves reaccions. Però, quan acaben d’escriure, si volen veure representada la seva obra, el primer que han de fer és cercar un director. És el que tindrà que posar ordre dalt de l’escenari, acabant de definir es característiques dels diferents personatges.

El director serà el primer en posar-se en moviment i el darrer que sortirà a saludar, el dia de la representació. Enmig, una feina d’herois, enamorats del teatre, que dediquen hores i esforç a tirar endavant cada muntatge teatral.

Un d’aquests herois és en Juan Cubas Cremades.

Per molts anys!