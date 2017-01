Transport a l’aeroport

Bon Any i Pròsper 2017 per a tothom. Sento començar l’any amb la meva queixa i la de molts que tenim família a l’illa o simplement viuen a l’illa. Sóc un barceloní que porto venint a Menorca des del 2007 perquè tinc família a Ciutadella, i per Nadal i l’estiu és sagrat trobar-nos-hi.



El meu malestar i la de molts és que a dia d’avui, després d’insistir a la companyia de bus i les autoritats menorquines no es faci res al respecte: que la principal línia que recorre tota l’illa ( 01 Maó Ciutadella ) no passi per l’aeroport és una broma de mal gust pels que viatgem en avió. Això suposa una pèrdua de temps, de diners i de mobilització de familiars amb vehicle a l’aeroport considerable.



No s’entén com des del mateix Consell que vetlla pels ciutadans, el turisme i el medi ambient no actuï davant aquesta problemàtica.



Segurament, com pensa molta gent, hi ha interessos econòmics pel mig : vehicles particulars a l’aeroport (pàrquing), beneficis a altres sectors (taxis, bus torres, benzineres, etc) i com a vegades passa el sentit comú és el menys comú i no s’empra: estalvi en mobilitat senyors.



I de solucions ja s’han plantejat a la companyia, com simplement que allargui una parada més de Maó fins a l’aeroport, però sembla ser que no estan per la labor de retocar horaris ni de poder contractar a més personal.



Féu el que creieu oportú per a l’illa, però vull recordar-vos que molta gent com jo clama al cel.

Gràcies, i fins a l’estiu.