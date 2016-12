Contra el CETA, el pròxim 21 de gener tots al carrer

La majoria dels medis de comunicació a Espanya, el passat mes de novembre, van donar per fet que el CETA ja està ratificat, després que Valònia acceptés la signatura. Però la realitat no és així. Valònia va aconseguir adjuntar noves clàusules per donar garanties a Bèlgica per sortir del tractat si en qualsevol moment veu amenaçats els seus interessos., però el procés no ha acabat.



La signatura del passat diumenge 30 d’octubre no era definitiva. El CETA ha de ser discutit als 38 parlaments de la UE, ja que hi ha països, com Espanya, on hi ha dues cambres, la del Congrés i la del Senat i a més en alguns casos, com el belga, s’ha de discutir en els parlaments regionals, a més, recentement, l’Advocada General de la Justícia Europea ja ha qüestionat fins i tot que la Comissió Europea pugui aplicar de manera provisional el CETA, abans de la seva ratificació per cada un dels estats, per tant, el CETA no està dat i beneït.



A Espanya, la gran majoria dels medis de comunicació, presenten el tractat de lliure comerç, sigui el CETA o el TTIP com una cosa molt beneficiosa, i diuen que és una catàstrofe la no signatura, ignorant les veus i les opinions contràries a la ratificació, que només a l’Estat espanyol, són més de 350 entitats, a més de persones de reconegut prestigi acadèmic i científic i del món unirversitari. Els motius són molts per rebutjar aquests tractats que perjudican la nostra economía, medi ambient, drets socials, i drets laborals. Per mostra posem el cas de les Denominacions d’Origen, on actualment, només el formatge maonès de totes les DO de les Illes, ha estat inclòs en el tractat del CETA, per ser protegit… la pregunta és sencilla, i la resta? i les que podrien crear-se en un futur? el CETA ve a condemnar al sector primari i l’esforç de les darreres dècades per posar en valor els nostres productes locals i singulars, a la ruïna.



El passat 14 d’octubre, tot i estar en funcions, el Govern interí de Mariano Rajoy va aprovar que Espanya ratifiqués el CETA i el passat 29 de novembre, només EH-Bildu i ERC van votar a favor de la proposta de Units Podem, de no ratificar el CETA, fins la celebració d’un referèndum, en contra el PP, (amb la intervenció de Teresa Palmer, per vergonya dels illencs), PSOE, C’s, PNB i Pdcat; novament els representants de la sobirania popular no fan cas al què comença a ser un clam. Igualment preocupant és el resulat al Parlament Europeu del passat 23 de novembre, on 419 eurodiputats votaven en contra de la resolució, que sí van estalonar 258 diputats, sol.licitant demanar al Tribunal de Justicia Europeu que examinés si el CETA encaixa dins la legislació europea ja que hi ha pronunciaments de diferents juristes i associacions de la judicatura que manifesten que els ICS, és a dir els sistemes internacionals d’arbitratge, no tenen cabuda dins els sistema legal europeu. L’Advocada General de la Justícia Europea ja ha qüestionat fins i tot que la Comissió Europea pugui aplicar de manera provisional el CETA, abans de la seva ratificació per cada un dels estats.



Però poc a poc, fruit de la mobilització i les campanyes informatives açò està canviant. La comissió d’ocupació i assumptes socials de la comissió europea, el passat 8 de desembre amb 27 vots a favor i 24 en contra, ha resolt sol.licitar al Parlament Europeu, el rebuig a la proposta de signar el CETA, en concret demanen a la comissió de Comerç Internacional que no es ratifiqui. Els arguments, per no recolzar el CETA per part de la comissió d’ocupació i assumptes socials, són clars: només es preveu un augment del 0’018 per cent de l’ocupació en els propers 6 o 10 anys, en el millor dels escenaris, tot i que hi ha estudis que parlen d’una pèrdula de 240.000 llocs de feina, basicament pel perill de destrucció de les PIMEs, principals perjudicades en un model que afavoreix les multinacionals i grans empreses, en contra de les PIMEs que a Europa donen feina a uns 90 milions de treballadors.



El proper 12 de gener, la comissió de medi ambient, salut pública i seguretat alimentària (ENVI) també es pronunciarà, si el resultat fos similar aniriem augmentant les possibilitats de frenar un CETA que és tant desastrós com el TTIP.



No podem tampoc refiar-nos de que la nova administració nordamericana, amb Donald Trump com a president aturi els tractats, tot el contrari, ben segur que finalment per les presions de les multinacionals, Trump acabarà per ratificar-los, empitjorant encara més les clausules i eliminant qualsevol menció a la protecció social, laboral o mediambiental.



La lluita en defensa de les persones i en contra de que els interessos de les multinacionals, puguin estar per damunt de qualsevol dret social, civil, mediambiental, laboral o democràtic, encara continua. No ens queda més opció, que seguir defensant la democràcia, davant aquells que la volen sotmesa i substituïda per la plutocràcia. Dia 21 de gener hi haurà una nova mobilització a nivell europeu, que hauría de ser més important que la del passat 15 d’octubre, per aconseguir-ho tothom que tengui sensibilitat amb el tema pot ajudar, basta el boca – orella, i anar explicant el que ja sabem del cert. La campanya de Menorca no al TTIP, CETA i TiSA convoca una manifestació dia 21 de gener, sumant així el nostre esforç al de milions d’europeus que sortiran al carrer. Us esperem a totes i a tots.